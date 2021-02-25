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شروط غريبة تدفع مأذوني الأنكحة لعدم إتمام عقد الزواج

Time منذ 13 دقيقة
Views 1667
شروط غريبة تدفع مأذوني الأنكحة لعدم إتمام عقد الزواج

الرياض (صدى):
أكد بعض مأذوني الأنكحة أن هناك شروط غريبة في بعض حالات الزواج تضطرهم لرفض العقد والمغادرة لعدم منطقيتها .

وأكد مأذون النكاح جار الله الغامدي أن هناك فتيات تشترطن مؤخر صداق خيالي حال تزوج عليها ، أو تاريخ مميز للزواج أو عدم وجود حسابات للزوج على مواقع التواصل الإجتماعي أو شراء سيارة مميزة .

وأضاف أن هناك شروط تضطر المأذون للمغادرة مثل أن يعقد عليها غير وليها بدون إذن المحكمة ، أو الزواج سراً أو بغير ولي ، أو عدم وجو فحص طبي أو عدم وجود تصريح زواج في حال كان أحد الزوجين أجنبي .

وفي المقابل ، أكد " الغامدي " أن هناك شروط تكون مقبولة مثل اشتراط السكن المستقل ، أو حرية التصرف في الراتب أو إكمال التعليم .

وطالب مأذون النكح بمزيد من الصلاحيات لمأذوني الأنكحة مثل وجود مكاتب خاصة لهم ، وصلاحية المصادقة النهائية وأن يكون للمأذون رقم خاص للدخول على نظام ناجز لإتمام العقد بشكل نهائي ، وفقاً لـ " عكاظ " .

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مأذون النكاح
شروط الزواج
مؤخر الصداق

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا خلوهم يرتاحون المهم. ان لهم يروحون يصلون بس اخاف يسحبون علي الصلاة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايردهم وش علينا منهم

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