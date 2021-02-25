الأعداد السابقة للصحيفة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

Time منذ 48 دقيقة
Views 1899
مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات أبرزها مواجهات إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبالبج" وعدة مواجهات أخرى ، نستعرضها في التقرير التالي :

ويلتقي نابولي وغرناطة بالدوري الأوروبي في تمام الساعة 8:55 بتوقيت الرياض ، وسيتم البث عبر قناة بي إن سبورت 4 .

كما تقام مباراة أرسنال وبنفيكا في الساعة 8:55 بتوقيت الرياض ، وسيتم البث عبر قناة بي إن سبورت 1 ، بينما تقام مباراة ليستر سيتي وسلافيا براج في الساعة 11 ، وسيتم البث عبر قناة بي إن سبورت 2 .

وسوف تقام مباراة ميلان والنجم الأحمر في الساعة 11 والبث على قناة بي إن سبورت 4 ، وكذلك تقام مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في نفس الموعد عبر قناة بي إن سبورت 1 .

وفي الدوري المصري ، تقام مباراة الإنتاج الحربي وإنبي الساعة 3 : 30 بتوقيت الرياض ، والاتحاد السكندري ووادي دجلة الساعة 6 بتوقيت الرياض ، ومباراة بيراميدز والجونة الساعة 8 : 30 بتوقيت الرياض ، عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

 

Time واتساب
الدوري المصري
الدوري الأوروبي
مواعيد المباريات
أرسنال وبنفيكا
نابولي وغرناطة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا خلوهم يرتاحون المهم. ان لهم يروحون يصلون بس اخاف يسحبون علي الصلاة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايردهم وش علينا منهم

أخر الأخبار

"هدف": تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية النسائية في مجال التزيين النسائي
"هدف": تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية النسائية في مجال التزيين النسائي
Time منذ 3 دقائق Views 1031
"المياه الوطنية" تدمج المنطقة الشرقية ومحافظات الرياض تحت مظلتها مطلع مارس 2021
"المياه الوطنية" تدمج المنطقة الشرقية ومحافظات الرياض تحت مظلتها مطلع مارس 2021
Time منذ 9 دقائق Views 1245
شروط غريبة تدفع مأذوني الأنكحة لعدم إتمام عقد الزواج
شروط غريبة تدفع مأذوني الأنكحة لعدم إتمام عقد الزواج
Time منذ 13 دقيقة Views 1658
نقل شيري عادل إلي المستشفى إثر أزمة صحية شديدة
نقل شيري عادل إلي المستشفى إثر أزمة صحية شديدة
Time منذ 33 دقيقة Views 558
بالصور.. "إيلي حنا" يسخر من إطلالة فاليري أبو شقرا: الله يرحمك يا ستي
بالصور.. "إيلي حنا" يسخر من إطلالة فاليري أبو شقرا: الله يرحمك يا ستي
Time منذ 38 دقيقة Views 593
مشروب مفيد لمنع الصلع وزيادة نمو وترطيب الشعر
مشروب مفيد لمنع الصلع وزيادة نمو وترطيب الشعر
Time منذ 44 دقيقة Views 1383
مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها
مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها
Time منذ 48 دقيقة Views 1899
"الأرصاد" تنبه برياح نشطة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
"الأرصاد" تنبه برياح نشطة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
Time منذ 53 دقيقة Views 1808
الموت يغيب سليمان شكيب أحد أبطال الفيلم التاريخي "خورفكان"
الموت يغيب سليمان شكيب أحد أبطال الفيلم التاريخي "خورفكان"
Time منذ 58 دقيقة Views 893
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 13 شهر
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 13 شهر
Time منذ ساعة Views 1892