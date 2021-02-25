مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات أبرزها مواجهات إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبالبج" وعدة مواجهات أخرى ، نستعرضها في التقرير التالي :
ويلتقي نابولي وغرناطة بالدوري الأوروبي في تمام الساعة 8:55 بتوقيت الرياض ، وسيتم البث عبر قناة بي إن سبورت 4 .
كما تقام مباراة أرسنال وبنفيكا في الساعة 8:55 بتوقيت الرياض ، وسيتم البث عبر قناة بي إن سبورت 1 ، بينما تقام مباراة ليستر سيتي وسلافيا براج في الساعة 11 ، وسيتم البث عبر قناة بي إن سبورت 2 .
وسوف تقام مباراة ميلان والنجم الأحمر في الساعة 11 والبث على قناة بي إن سبورت 4 ، وكذلك تقام مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في نفس الموعد عبر قناة بي إن سبورت 1 .
وفي الدوري المصري ، تقام مباراة الإنتاج الحربي وإنبي الساعة 3 : 30 بتوقيت الرياض ، والاتحاد السكندري ووادي دجلة الساعة 6 بتوقيت الرياض ، ومباراة بيراميدز والجونة الساعة 8 : 30 بتوقيت الرياض ، عبر قناة أون تايم سبورت 1 .