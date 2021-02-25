الأعداد السابقة للصحيفة

هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1357
Comment 1
هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
هطلت صباح اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الخبر والدمام ومحافظتي القطيف والجبيل والقرى والمراكز التابعة لهما.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

Time واتساب
أمطار
الدمام
المنطقة الشرقية
الطقس

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
خالد
حلم ... يعني رؤيه منام . ان شاء الله خير
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Zoolعالمي
من يوم بداء يمدح الهلال وهو من جرف لدحديره صدق من قال الطيور على اشكالها تقع
فايز بن محمد الشهري
كيا اسم كوري ولكن استثمارات وتصاميم وتسويق الشركة الأم هونداي في امريكا , ولكن العجيب ان كيا ثالث ماركة سيارات كسبت ثقة الامريكيين بعد لكزس وشركة اخرى اما الماركات الثانية اللي عمرها مائة سنة فلا ذكر لها

أخر الأخبار

الصين تمنع عبور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان
الصين تمنع عبور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان
Time منذ 5 دقائق Views 1128
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
Time منذ 15 دقيقة Views 1236
هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية
هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية
Time منذ 20 دقيقة Views 1357
"علم" تعلن عن وظائف شاغرة
"علم" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 25 دقيقة Views 1444
"هدف": 2400 ريال دعم لمستفيدي برنامج النقل الموجه شهرياً
"هدف": 2400 ريال دعم لمستفيدي برنامج النقل الموجه شهرياً
Time منذ 35 دقيقة Views 1505
سعر ومواصفات سيارة بيجو 2008 الملائمة للمرأة العاملة
سعر ومواصفات سيارة بيجو 2008 الملائمة للمرأة العاملة
Time منذ 40 دقيقة Views 1550
طريقة سهلة لفك تشابك الشعر عند تمشيطه
طريقة سهلة لفك تشابك الشعر عند تمشيطه
Time منذ 44 دقيقة Views 1562
أسباب غياب مهند عسيري عن مباريات الأهلي
أسباب غياب مهند عسيري عن مباريات الأهلي
Time منذ 56 دقيقة Views 1893
توقعات الحصيني لأجواء نهاية الأسبوع
توقعات الحصيني لأجواء نهاية الأسبوع
Time منذ 58 دقيقة Views 1821
الذهاب للمدرسة قديما
الذهاب للمدرسة قديما
Time منذ ساعة Views 809