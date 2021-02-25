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الذهاب للمدرسة قديما
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
خالد
حلم ... يعني رؤيه منام . ان شاء الله خير
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Zoolعالمي
من يوم بداء يمدح الهلال وهو من جرف لدحديره صدق من قال الطيور على اشكالها تقع
فايز بن محمد الشهري
كيا اسم كوري ولكن استثمارات وتصاميم وتسويق الشركة الأم هونداي في امريكا , ولكن العجيب ان كيا ثالث ماركة سيارات كسبت ثقة الامريكيين بعد لكزس وشركة اخرى اما الماركات الثانية اللي عمرها مائة سنة فلا ذكر لها
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