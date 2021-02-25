الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. سائحة تروي موقفًا لها مع أسرة بنجران وتكشف مدى شعورها بالخطر

Time منذ 12 دقيقة
Views 1404
شاهد.. سائحة تروي موقفًا لها مع أسرة بنجران وتكشف مدى شعورها بالخطر

نايف السالم (صدى):
أكدت سائحة أمريكية، أنها تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر بلدًا آمنًا للمرأة، وهذا عكس ما كانت تظنه من قبل.

وقالت السائحة التي زارت عدة مناطق في المملكة برفقة والدتها، في ردها على سؤال حول شعورها بالخطر بتواجدها في المملكة: " في السعودية أستطيع التجول ليلًا ومعي مليون دولار ولن يلمسني أحد ".

وأوضحت أن أول جولة لهما كانت في نجران، قائلة: " وصلنا في وقت متأخر من الليل وانتهى بنا الأمر نائمتين في السيارة لمدة ساعتين وشعرنا بالأمان ".

وأضافت: " أثناء التقاط بعض الصور، رأينا أسرة محلية، بدأت في التحدث إلى أمي والتقطوا لنا الصور ثم دعونا للعشاء، ورحبوا بنا في منزلهم وأصبحت نجران من أفضل محطاتنا في هذه الرحلة ".

Time واتساب
نجران
المملكة
سائحة

أحدث التعليقات

الملل
اي موسوعه هذا يدخل المزبلة من اوسع اوبوابه وسخ شوف القذاره
الملل
8000 وضيفه عدد مبالغ فيه ومستحيل جدا
اللهو البرى
يالله عفوك.. وطالبك أن تغفر الذنوب.. اليوم شايب لاعادني ل عواج الدروب.. ....... َََ جميل بالإنسان أن يتعلم من دروس الحياة.. وقصة هذي ومثلها كثير ماكان لها أن تفضح نفسها وتنخا الناس عليها أن ترفع شكوى فيه وانتهى الأمر.
ابو وليد
خلوه يحلم -- الاحلام لسى ما عليها ضرائب
ابو محمد 😎 ✍️
ياليتكم بربستوا راس البرسوسه باالترااب ،،

أخر الأخبار

شاهد.. سائحة تروي موقفًا لها مع أسرة بنجران وتكشف مدى شعورها بالخطر
شاهد.. سائحة تروي موقفًا لها مع أسرة بنجران وتكشف مدى شعورها بالخطر
Time منذ 12 دقيقة Views 1404
شاهد.. أكثر من 8 آلاف فرصة عمل يوفرها تطوير السودة
شاهد.. أكثر من 8 آلاف فرصة عمل يوفرها تطوير السودة
Time منذ 47 دقيقة Views 1683
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ 56 دقيقة Views 1695
بالفيديو.. الفنانة سعاد سليمان ترتدي الحجاب بعد مرضها
بالفيديو.. الفنانة سعاد سليمان ترتدي الحجاب بعد مرضها
Time منذ ساعة Views 906
لأول مرة في تاريخ المملكة.. سندات سيادية بعملة غير الدولار الأمريكي
لأول مرة في تاريخ المملكة.. سندات سيادية بعملة غير الدولار الأمريكي
Time منذ ساعة Views 1985
قارئ مصري يزعم صعوده إلى السماء ورؤية النجوم
قارئ مصري يزعم صعوده إلى السماء ورؤية النجوم
Time منذ ساعة Views 1781
شاهد.. معارض إيراني يتعرض لمحاولة اغتيال في تركيا
شاهد.. معارض إيراني يتعرض لمحاولة اغتيال في تركيا
Time منذ ساعتين Views 1752
شاهد.. صاحب أطول شعر في مصر يسعى لدخول "غينيس"
شاهد.. صاحب أطول شعر في مصر يسعى لدخول "غينيس"
Time منذ ساعتين Views 1591
حقيقة سفر الملك عبدالعزيز للعلاج من السل في بريطانيا
حقيقة سفر الملك عبدالعزيز للعلاج من السل في بريطانيا
Time منذ 3 ساعات Views 2207
فلسطيني يقتل ابنه ضربًا
فلسطيني يقتل ابنه ضربًا
Time منذ 3 ساعات Views 1506