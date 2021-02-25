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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 56 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقه نجران، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

الملل
اي موسوعه هذا يدخل المزبلة من اوسع اوبوابه وسخ شوف القذاره
الملل
8000 وضيفه عدد مبالغ فيه ومستحيل جدا
اللهو البرى
يالله عفوك.. وطالبك أن تغفر الذنوب.. اليوم شايب لاعادني ل عواج الدروب.. ....... َََ جميل بالإنسان أن يتعلم من دروس الحياة.. وقصة هذي ومثلها كثير ماكان لها أن تفضح نفسها وتنخا الناس عليها أن ترفع شكوى فيه وانتهى الأمر.
ابو وليد
خلوه يحلم -- الاحلام لسى ما عليها ضرائب
ابو محمد 😎 ✍️
ياليتكم بربستوا راس البرسوسه باالترااب ،،

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