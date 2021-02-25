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لأول مرة في تاريخ المملكة.. سندات سيادية بعملة غير الدولار الأمريكي

Time منذ 11 دقيقة
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لأول مرة في تاريخ المملكة.. سندات سيادية بعملة غير الدولار الأمريكي

الرياض (صدى):
تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التوازن المالي وبرنامج تطوير القطاع المالي، قام المركز الوطني لإدارة الدين العام بإقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية, حيث قام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح يوم أمس الأربعاء 24 فبراير 2021 وإغلاقه في نفس اليوم، تماشياً مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.

وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وجرى جمع ما يقدٌر بـ 1,5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024م بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06%، و نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030م بعائد أقل من 1%, مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م.

ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.

تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق, حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.

وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019م.

وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات إستراتيجية.

Time واتساب
المملكة
المالية
رؤية2030

أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يتم رفض قبول الديه ويقتل القاتل لما ارتكبه من جرم ولو كان الايقاف محدد فلن تجد من يتهور ويرتكب جريمة القتل لانه يعرف ان مصيره القصاص
ابو عمار
40 مليون ريال هذا يعتبر بيع و شراء ولا يعتبر تنازل وعفو عن القاتل والديه لا تتجاوز ال 300 الف ريال فلا اتصور ان القاتل والمقتول يساون ال 40 مليون ريال
د محمد ماجد بخش
السياسة الأمريكية عاجزة بدون السيادة السعودية
ابو عمار
لم يكون اول معارض ايراني يتعرض للقتل في تركيا
ابو يوسف
اسألكم باللة العظيم قبة احد يرسلها على اختة او بنتة تكفى يا ابو سلمان تكفى بالشعب السعودي ارفعوا الظلم عن هاذي البنت حتى لو غلطت ترى النساء ضعيفات

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