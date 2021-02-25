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قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت

Time منذ 8 ساعات
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قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت

الرياض (صدى):
قال الكاتب أحمد العرفج، إنه خلال يومين سيصدر قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت.

وأوضح أحمد العرفج، خلال حواره ببرنامج " ياهلا":" وصلني معلومة من الموارد البشرية أنه سيصدر قرارا بتوطين الوظائف في المقاهي والمطاعم والسوبر ماركت".

ولفت:" التوطين سيكون في وظائف مثل المحاسب والمشرف والمراقب في المطعم، والمسؤول والمدير "، مبينا:" المقهى أو المطعم الذي يزيد مساحته عن أكثر من 30 متر، لابد من توطينه نسبة وتناسب".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أشار إلى قرب إطلاق برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهيبر ماركت.

Time واتساب
المطاعم
أحمد العرفج
المقاهي
توطين الوظائف
السوبر ماركت

أحدث التعليقات

الملل
اي موسوعه هذا يدخل المزبلة من اوسع اوبوابه وسخ شوف القذاره
الملل
8000 وضيفه عدد مبالغ فيه ومستحيل جدا
اللهو البرى
يالله عفوك.. وطالبك أن تغفر الذنوب.. اليوم شايب لاعادني ل عواج الدروب.. ....... َََ جميل بالإنسان أن يتعلم من دروس الحياة.. وقصة هذي ومثلها كثير ماكان لها أن تفضح نفسها وتنخا الناس عليها أن ترفع شكوى فيه وانتهى الأمر.
ابو وليد
خلوه يحلم -- الاحلام لسى ما عليها ضرائب
ابو محمد 😎 ✍️
ياليتكم بربستوا راس البرسوسه باالترااب ،،

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