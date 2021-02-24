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السجن المشدد 7 سنوات مصير الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها

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السجن المشدد 7 سنوات مصير الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها

القاهرة (صدى):
قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، بمعاقبة الممثلة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكانت النيابة قررت إحالة عبير بيبرس، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات بالقتل العمد، وحيازة "قطعة زجاج" استخدمتها في الجريمة.

وكشفت التحريات أن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة، خلافات مالية انتهت بمشاجرة وقعت بينهما بسبب طلبها مصروف 150 ألف جنيه مصري شهريا وسنويا يصل الى 1.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مطالبته بعدم الرجوع لزوجته الأولى.

Time واتساب
جريمة قتل
السجن
عبير بيبرس

أحدث التعليقات

وطني الحبيب
اقصد يمر بظروف ماليه صعبه جداااااااااااااااااااااااااااااااا
abdul
مو هذا تبع الموال : انا وحبيبي اتربّينا في وسط المضرط ؟
وطني الحبيب
النصر بمر بفتره صعبه اشوي
وطني الحبيب
اهداء اشوي يعطيك العافيه
abdul
هذا اللي يقولون : اتجوّزله بفلوسه ناحِرة .

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