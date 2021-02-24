السجن المشدد 7 سنوات مصير الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها

القاهرة (صدى):
قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، بمعاقبة الممثلة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها بالسجن المشدد 7 سنوات.
وكانت النيابة قررت إحالة عبير بيبرس، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.
ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات بالقتل العمد، وحيازة "قطعة زجاج" استخدمتها في الجريمة.
وكشفت التحريات أن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة، خلافات مالية انتهت بمشاجرة وقعت بينهما بسبب طلبها مصروف 150 ألف جنيه مصري شهريا وسنويا يصل الى 1.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مطالبته بعدم الرجوع لزوجته الأولى.