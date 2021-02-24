برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية في الليجا

وكالات (صدى):
فاز فريق برشلونة على إلتشي، بثلاثية نظيفة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للمسابقة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 48، اللاعب ميسي، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 69، لينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 18 هدفاً، كما نجح اللاعب خوردي ألبا في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة، إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب البطولة، بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد إلتشي، عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ولديه مباراة مؤجلة.