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برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية في الليجا

Time منذ ساعة
Views 1524
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية في الليجا

وكالات (صدى):
فاز فريق برشلونة على إلتشي، بثلاثية نظيفة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للمسابقة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 48، اللاعب ميسي، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 69، لينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 18 هدفاً، كما نجح اللاعب خوردي ألبا في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة، إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب البطولة، بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد إلتشي، عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ولديه مباراة مؤجلة.

Time واتساب
ميسي
برشلونة
إلتشي

أحدث التعليقات

وطني الحبيب
اقصد يمر بظروف ماليه صعبه جداااااااااااااااااااااااااااااااا
abdul
مو هذا تبع الموال : انا وحبيبي اتربّينا في وسط المضرط ؟
وطني الحبيب
النصر بمر بفتره صعبه اشوي
وطني الحبيب
اهداء اشوي يعطيك العافيه
abdul
هذا اللي يقولون : اتجوّزله بفلوسه ناحِرة .

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