الأعداد السابقة للصحيفة

بعد عملية ولي العهد..مواطنون: "سلامتك تصنع ابتسامة وطن"

Time منذ 43 دقيقة
Views 1577
بعد عملية ولي العهد..مواطنون: "سلامتك تصنع ابتسامة وطن"

الرياض (صدى):
تفاعل المواطنون مع نبأ إجراء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الأمير محمد بن سلمان، عملية لإزالة الزائدة الدودية والتي تكللت بالنجاح.

وتصدر وسمي " سلامتك يا ابو سلمان " و" محمد بن سلمان " قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعرب عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين والنشطاء، عن تمنياتهم بالشفاء لولي العهد، وأن يتم الله شفاءه.

وحرصت الكاتبة سحر أبو شاهين على تهنئة ولي العهد بمغادرته المستشفى، قائلة:" الف الحمدلله على سلامة سيدي سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه " .

وقال الإعلامي مفرح الشقيقي: "المجد عوفيَ إذا عوفيت والكرم، سلامتك تصنع ابتسامة وطن بأكمله، حفظك الله ":

ولم تقتصر التمنيات بالشفاء العاجل لولي العهد على المواطنين إذ تفاعل إعلاميون ونشطاء بمختلف بلدان العالم العربي.

وكان الديوان الملكي، أصدر بيانًا الأربعاء، أعلن فيه إجراء ولي العهد عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، غادر سموه المستشفى.

اقرأ أيضًا:

الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي

Time واتساب
ولي العهد
الامير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

احمد
امام الهلال احد امرين لا ثالث لهما إما تقفيل موضوع كريري (مرغمين على اقفالها) او ان يكون سعود كريري محل شك واتهام في حركته معى اللاعب اللي يسخن في غرفة تبديل الملابس وعلى سعود كريري تبرير وايضاح لماذا زعل وتنرفز من حركة بيتروس وهو قد قام بنفس الحركه معى احد لاعبي الهلال الصغار في غرفة الملابس واللاعب يقوم بعماية الاحماء وفي منطقه حساسه جداً جداً جداً .
د محمد ماجد بخش
هل تعرفون أن كل عنصر هو محور ممثل وكل وحدة عنصر ممثلة هي طرف في جميع العناصر لأن الفراغ الممثل لأي عنصر هو ممثل بمجموع وحدات العناصر على أساس درجة التأثير المناظرة لدرجة الثقل المرتبطة بالعدد الممثل للفراغ المحدد للكتلة وعدد وحداتها الفراغية وهذا اللغز غاب عن عقول العالم منذ ظهور وتأكيد نتائج تجربة موزلي ومن هناك بدأ تيار الانجراف واستمر معامل الانحراف
د محمد ماجد بخش
وضعت يدي على جرح الكيمياء فاصبت نفسي بجروح أعمق بكثير من طرح حل مشكلة جرح العلوم والعالم المبكر والمستمر وهو سوء فهم الكيمياء وتدريسها 100 عام بشكل خاطيء وفهم سيء جدا سطحي وساذج
د محمد ماجد بخش
فترات العناصر الممثلة بوحدات العناصر الممثلة لوحدات العنصر & وفترة العناصر الممثلة لفترات العناصر الممثلة لوحدات العناصر & وفترة العنصر الممثلة لفترة العناصر الممثلة لوحدات العناصر الممثلة بوحدات العنصر & وغيرها
د محمد ماجد بخش
سأعطيكم 8 أمثلة إبتدائية سداسية ممثلة بالفترة المجموعاتية المغناطيسية وليس باتباع التسلسل الذري الثقالي فقط لذلك تجد الصعود أو الهبوط في درجات ثقل الفترات الممثلة وورودها غير مرتبة 100% 8 - 3 & 42 - 37 18 - 13 64 - 59 66 - 61 68 - 83 70 - 65 80 - 75 & 40 - 35 82 - 77 & 50 - 45

أخر الأخبار

عيد الثقيل : تصريحات عمر السومة ومحمد العويس انتهازية
عيد الثقيل : تصريحات عمر السومة ومحمد العويس انتهازية
Time منذ 5 دقائق Views 129
فهد الهريفي : سحر بيتروس .. هو سبب تألقه
فهد الهريفي : سحر بيتروس .. هو سبب تألقه
Time منذ 8 دقائق Views 193
مساعد العبدلي : هذه مشكلة الهلال
مساعد العبدلي : هذه مشكلة الهلال
Time منذ 9 دقائق Views 187
مواطنون يناشدون أهل الخير بالتبرع لعتق رقبة مواطن مقابل 40 مليون
مواطنون يناشدون أهل الخير بالتبرع لعتق رقبة مواطن مقابل 40 مليون
Time منذ 11 دقيقة Views 1337
إبراهيموفيتش يتجه للغناء
إبراهيموفيتش يتجه للغناء
Time منذ 22 دقيقة Views 1388
هجوم حاد من شقيق حسين الجسمي على فجر السعيد.. والأخيرة ترد بسخرية     
هجوم حاد من شقيق حسين الجسمي على فجر السعيد.. والأخيرة ترد بسخرية     
Time منذ 29 دقيقة Views 487
بعد عملية ولي العهد..مواطنون: "سلامتك تصنع ابتسامة وطن"
بعد عملية ولي العهد..مواطنون: "سلامتك تصنع ابتسامة وطن"
Time منذ 43 دقيقة Views 1577
دياز يعترف بتفوق الدوري السعودي على نظيره الإماراتي
دياز يعترف بتفوق الدوري السعودي على نظيره الإماراتي
Time منذ 49 دقيقة Views 1601
نصائح للتعامل مع الطفل الانطوائي
نصائح للتعامل مع الطفل الانطوائي
Time منذ 57 دقيقة Views 1413
العنف الأسري يتفاعل مع قضية الفتاة ميرال
العنف الأسري يتفاعل مع قضية الفتاة ميرال
Time منذ ساعة Views 1748