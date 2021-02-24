الأعداد السابقة للصحيفة

الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح

Time منذ 24 دقيقة
Views 1986
الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح

الرياض (صدى):
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 7 1442هـ الموافق 24 2 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.

Time واتساب
ولي العهد
مستشفى الملك فيصل التخصصي
الأمير محمد بن سلمان
عملية الزائدة الدودية
عملية جراحية لولي العهد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الملك فيصل رجل المهمات الصعبه ..
ابونايف
خلاص حمدالله انتهى مع العالمي موسمين ابدع فيها الآن نقول لك كفيت ووفيت
ابونايف
يالبى هالوجه والله انك تبرد القلب ههههههه
احمد
ما شاء الله فاضي على طول ومقابل النت تشارك بكل موضوع وبكل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة.. اعط نفسك إجازة وراحة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب زين تهاوشنه وتعازمنه في نفس الوقت والرجال تهاوشون ويتقاطعون فتره ثم يصلحون ويتاعزمون الحال واحد

أخر الأخبار

أمانة الرياض: إغلاق منشأة كل 18 دقيقة
أمانة الرياض: إغلاق منشأة كل 18 دقيقة
Time منذ 8 دقائق Views 1208
قانوني: الانضباط لن تنظر في حركة بيتروس إلا في هذه الحالة 
قانوني: الانضباط لن تنظر في حركة بيتروس إلا في هذه الحالة 
Time منذ 20 دقيقة Views 1708
الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح
الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح
Time منذ 24 دقيقة Views 1986
شاهد.. مذيع شاب يتسبب في موجة تندر واسعة بسبب الفنانة سميرة عبد العزيز
شاهد.. مذيع شاب يتسبب في موجة تندر واسعة بسبب الفنانة سميرة عبد العزيز
Time منذ 28 دقيقة Views 442
تيم ليندركينغ يعرب عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته المملكة لليمن
تيم ليندركينغ يعرب عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته المملكة لليمن
Time منذ 37 دقيقة Views 1438
البيت الأبيض: لدينا علاقات تاريخية مع المملكة
البيت الأبيض: لدينا علاقات تاريخية مع المملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 1582
فارسة على انغام الخيل والليل تعرفني
فارسة على انغام الخيل والليل تعرفني
Time منذ 48 دقيقة Views 454
مشهورة تتلقى اغرب طلب للزواج
مشهورة تتلقى اغرب طلب للزواج
Time منذ 48 دقيقة Views 608
انفعال ممثلة على مراسل والسبب
انفعال ممثلة على مراسل والسبب
Time منذ 49 دقيقة Views 440
شاهد.. قصة انقسام مجلس الوزراء إلى نصفين يرويها " أبا الخيل "
شاهد.. قصة انقسام مجلس الوزراء إلى نصفين يرويها " أبا الخيل "
Time منذ 58 دقيقة Views 1764