قانوني: الانضباط لن تنظر في حركة بيتروس إلا في هذه الحالة 

طلال الغامدي (صدى):
أثارت أزمة سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، والبرازيلي بيتروس أراوخو، متوسط النصر، جدلا واسعا في الوسط الرياضي، وجاء ذلك بعد مشادة حادة بين كريري وبيتروس.
وقال الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان، نقلا عن مصدر قانوني أكد له أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم، لن تنظر في حركة بيتروس، إلا إذا دوّن حكم المباراة ذلك، في تقريره.
وأضاف سليمان الجعيلان:" المصدر القانوني أوضح أن الحالة الثانية لمعاقبة بيتروس، هي رفع إدارة الهلال، شكوى رسمية "
وتابع:" على أن إدارة الهلال، أمام موقف تاريخي، في قضية بيتروس، إما الانتصار للأخلاق الرياضية والقضايا الهلالية، أو الاستسلام والاستمرار في السلبية ".