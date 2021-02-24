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قانوني: الانضباط لن تنظر في حركة بيتروس إلا في هذه الحالة 

Time منذ 20 دقيقة
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قانوني: الانضباط لن تنظر في حركة بيتروس إلا في هذه الحالة 

طلال الغامدي (صدى):
أثارت أزمة سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، والبرازيلي بيتروس أراوخو، متوسط النصر، جدلا واسعا في الوسط الرياضي، وجاء ذلك بعد مشادة حادة بين كريري وبيتروس.

وقال الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان، نقلا عن مصدر قانوني أكد له أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم، لن تنظر في حركة بيتروس، إلا إذا دوّن حكم المباراة ذلك، في تقريره.

وأضاف سليمان الجعيلان:" المصدر القانوني أوضح أن الحالة الثانية لمعاقبة بيتروس، هي رفع إدارة الهلال، شكوى رسمية "

وتابع:" على أن إدارة الهلال، أمام موقف تاريخي، في قضية بيتروس، إما الانتصار للأخلاق الرياضية والقضايا الهلالية، أو الاستسلام والاستمرار في السلبية ".

Time واتساب
لجنة الانضباط
النصر
الهلال
سعود كريري
بيتروس أراوخو

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الملك فيصل رجل المهمات الصعبه ..
ابونايف
خلاص حمدالله انتهى مع العالمي موسمين ابدع فيها الآن نقول لك كفيت ووفيت
ابونايف
يالبى هالوجه والله انك تبرد القلب ههههههه
احمد
ما شاء الله فاضي على طول ومقابل النت تشارك بكل موضوع وبكل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة.. اعط نفسك إجازة وراحة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب زين تهاوشنه وتعازمنه في نفس الوقت والرجال تهاوشون ويتقاطعون فتره ثم يصلحون ويتاعزمون الحال واحد

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