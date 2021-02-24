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قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت

Time منذ ساعة
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قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت

الرياض (صدى):
قال الكاتب أحمد العرفج، إنه خلال يومين سيصدر قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت.

وأوضح أحمد العرفج، خلال حواره ببرنامج " ياهلا":" وصلني معلومة من الموارد البشرية أنه سيصدر قرارا بتوطين الوظائف في المقاهي والمطاعم والسوبر ماركت".

ولفت:" التوطين سيكون في وظائف مثل المحاسب والمشرف والمراقب في المطعم، والمسؤول والمدير "، مبينا:" المقهى أو المطعم الذي يزيد مساحته عن أكثر من 30 متر، لابد من توطينه نسبة وتناسب".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أشار إلى قرب إطلاق برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهيبر ماركت.

Time واتساب
المطاعم
أحمد العرفج
المقاهي
توطين الوظائف
السوبر ماركت

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الملك فيصل رجل المهمات الصعبه ..
ابونايف
خلاص حمدالله انتهى مع العالمي موسمين ابدع فيها الآن نقول لك كفيت ووفيت
ابونايف
يالبى هالوجه والله انك تبرد القلب ههههههه
احمد
ما شاء الله فاضي على طول ومقابل النت تشارك بكل موضوع وبكل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة.. اعط نفسك إجازة وراحة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب زين تهاوشنه وتعازمنه في نفس الوقت والرجال تهاوشون ويتقاطعون فتره ثم يصلحون ويتاعزمون الحال واحد

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