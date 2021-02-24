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شاهد.. قصة انقسام مجلس الوزراء إلى نصفين يرويها " أبا الخيل "

Time منذ 57 دقيقة
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شاهد.. قصة انقسام مجلس الوزراء إلى نصفين يرويها " أبا الخيل "

الرياض (صدى):
روى وزير المالية الأسبق، محمد أبا الخيل، قصة انقسام مجلس الوزراء إلى نصفين بسبب المشروع العملاق طريق " مكة المكرمة – الطائف ".

وقال محمد أبا الخيل، خلال حواره  مع برنامج " ألف ميل" المذاع على قناة " السعودية " : "  طريق الطائف – مكة هو أهم مشروع في فترة عمله في المواصلات، وكانت تلك المرة الوحيدة التي انقسم فيها مجلس الوزراء إلى نصفين تمامًا " .

وأضاف: " نصف مجلس الوزراء كان يؤيد تمهيد الطريق من جهة السيل الكبير، والنصف الآخر يؤيد شق الجبل من جهة الهدا " ، الأمر الذي دعا الملك فيصل -رحمه الله- إلى ترجيح كفة شق الجبل.

وأوضح أن المشروع العملاق طريق " مكة – الطائف " آنذاك كانت تكلفته تبلغ 50 مليون ريال، وكان توفير هذا المبلغ في تلك الأيام أمرًا شاقًا للغاية.

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وزارة المالية - مجلس الوزراء - محمد أبا الخيل - الطائف - مكة المكرمة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الملك فيصل رجل المهمات الصعبه ..
ابونايف
خلاص حمدالله انتهى مع العالمي موسمين ابدع فيها الآن نقول لك كفيت ووفيت
ابونايف
يالبى هالوجه والله انك تبرد القلب ههههههه
احمد
ما شاء الله فاضي على طول ومقابل النت تشارك بكل موضوع وبكل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة.. اعط نفسك إجازة وراحة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب زين تهاوشنه وتعازمنه في نفس الوقت والرجال تهاوشون ويتقاطعون فتره ثم يصلحون ويتاعزمون الحال واحد

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