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النيابة تكشف عن عقوبة موظف شركة شحن هرب 6 ملايين خارج المملكة

Time منذ ساعة
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النيابة تكشف عن عقوبة موظف شركة شحن هرب 6 ملايين خارج المملكة

الرياض (صدى):
أوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أن تحقيقات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع مقيم يعمل في شركة للشحن السريع أسفرت عن توجيه الاتهام له بنقل الأموال بطريقة غير مشروعة والاشتراك في تهريبها للخارج.

وأضاف المصدر أنه تم القبض على المقيم وهو ينقل مبلغ يفوق ٥٠٠ ألف ريال إلى محافظة جدة عبر إحدى المركبات المخصصة للشحن السريع، وباستجوابه اعترف بجريمته وبجرائم أخرى من بينها قيامه سابقاً بنقل مبالغ تتجاوز ٦ ملايين ريال والاشتراك في تهريبها مع متهمين آخرين لخارج المملكة.

وشمل الحكم الذي اكتسب الصفة القطعية، سجن المتهم مدة ٣ أعوام، وتغريمه مبلغ ٢٠ ألف ريال، ومصادرة الأموال المضبوطة، والحكم بمصادرة الأموال التي قام بنقلها سابقاً وتهريبها، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وجار العمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.

ولفت المصدر، إلى أن النيابة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة الفساد المالي والاقتصادي، ولن تتواني في اتهام وتجريم العابثين بأمننا الاقتصادي والمطالبة بعقوبات تزجرهم وتردع غيرهم.

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النيابة العامة - الجرائم الاقتصادية - شركات الشحن - تهريب الأموال - المقيمين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الملك فيصل رجل المهمات الصعبه ..
ابونايف
خلاص حمدالله انتهى مع العالمي موسمين ابدع فيها الآن نقول لك كفيت ووفيت
ابونايف
يالبى هالوجه والله انك تبرد القلب ههههههه
احمد
ما شاء الله فاضي على طول ومقابل النت تشارك بكل موضوع وبكل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة.. اعط نفسك إجازة وراحة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب زين تهاوشنه وتعازمنه في نفس الوقت والرجال تهاوشون ويتقاطعون فتره ثم يصلحون ويتاعزمون الحال واحد

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