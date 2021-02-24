سولشاير يعلق على انضمام لمانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
تحدث النرويجي أولى جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن اهتمام فريقه بالتعاقد مع موطنه إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أولى جونار سولشاير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: " أبقى باستمرار على اتصال مع إيرلينج، إنه لأمر رائع أن أراه يصل إلى هذا المستوى الرائع ".
وأضاف : " لكنه لاعب في بوروسيا دورتموند وأتمنى له التوفيق هناك، دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل ".
وتابع: " لا أستطيع الحديث كثيرًا عن هالاند، لأنه أمر غير محترم ويدل على عدم تقدير فريقه بوروسيا دورتموند ".
واختتم: " كمدرب اسعى لمساعدة المواهب بقدر المستطاع حتى يظهرون بشكل أفضل، أشعر بأنني محظوظ لوجود لاعبين يرغبون في التعلم وتطوير أدائهم مثل دانيال جيمس الذي يجلس بجانبي ".