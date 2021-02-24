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سولشاير يعلق على انضمام لمانشستر يونايتد

Time منذ 7 دقائق
Views 1166
سولشاير يعلق على انضمام لمانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
تحدث النرويجي أولى جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن اهتمام فريقه بالتعاقد مع موطنه إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أولى جونار سولشاير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: " أبقى باستمرار على اتصال مع إيرلينج، إنه لأمر رائع أن أراه يصل إلى هذا المستوى الرائع  ".

وأضاف : " لكنه لاعب في بوروسيا دورتموند وأتمنى له التوفيق هناك، دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل ".

وتابع: " لا أستطيع الحديث كثيرًا عن هالاند، لأنه أمر غير محترم ويدل على عدم تقدير فريقه بوروسيا دورتموند ".

واختتم: " كمدرب اسعى لمساعدة المواهب بقدر المستطاع حتى يظهرون بشكل أفضل، أشعر بأنني محظوظ لوجود لاعبين يرغبون في التعلم وتطوير أدائهم مثل دانيال جيمس الذي يجلس بجانبي ".

Time واتساب
مانشستر يونايتد
بوروسيا دورتموند
هالاند
سولشاير

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
تروح لأي ورشه .. علشان المهندس يفحص سيارتك المهندس ينخل السياره نخل .. ويطلع يجربها بنفسه .. ويتأكد من كل صغيره .. وكبيره .. وبعد حوالي ساعه تقريبا .. يعطيك تقرير عن السياره ومافيها من أعطال .. كل هذا ب 50 ريال .. تروح الفحص الدوري .. يكشفون على نقاط محدده مثل الاصطبات شغاله .. وإلا لا .. والكربون .. والفرامل .. وهم جالسين مكانهم .. الشغله كلها ماتستغرق 3 دقايق وياخذون منك بالنظام 75 ريال ..!!!!؟؟؟؟ وحيث أنه تم أخذ أكثر مما يستحقونه من البدايه والناس ساكتين .. فكروا إنهم يدبلوا المبلغ مادام مافيه حماية للمستهلك على إيش تاخذ 75 ريال ..!!؟؟ علشان تقول لي اللمبه محروقه .. وإلا الفرامل يبغالها تغيير .. وإلا الثالثه .. كن حذر ..!!؟؟ وبرضه ماكفاكم 75 ريال .. دبلتوها 145 ريال .. مايكفينا المرور ومشاكله ..!!؟؟ جسبنا الله ونعم الوكيل .
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ياالفارسه .. يافارسة الفرجه ..
وليد 6226
كل شي راح يتدبل ما تجي الا برأس اللي راتبه ضعيف الواحد يسدد ايجار و كهرباء مع الضريبة خفضو رواتب اللي رواتبهم عاليه مثل مجلس الشورى
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير .. .. الله الله باالكورونا ، اذبحوه .. لا يوذي العبااد ..
زاير
ابو محمد راجع أم القرى العدد 2457 في 29 ذو الحجة 1392 الموافق 2 فبراير 1973 او جوجل

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