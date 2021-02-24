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شاهد.. سارة القحطاني تتحدث عن فوزها في سباق كأس المملكة العالمي

Time منذ 17 دقيقة
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شاهد.. سارة القحطاني تتحدث عن فوزها في سباق كأس المملكة العالمي

الرياض (صدى):
كشفت أول مدربة خيل بالمملكة، سارة القحطاني، عن فوزها في سباق كأس المملكة العالمي.

وقالت سارة القحطاني خلال حوارها في برنامج " سيدتي ": " نشأت في عائلة فروسية بحكم أن والدي مدرب سباقات خيل سابقا ".

وأضافت: " الفضل يعود للأمير بندر بن خالد الفيصل والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان والأستاذ خالد المزروع لهم الفضل في الحصول على هذه الرخصة والتواجد في هذا السباق " .

وتابعت: " لازم يكون هناك شغف بالخيل للراغبين في التجربة، لأنه مجال متعب "،  مضيفة: " بدايتي كانت مع الوالد من خلال توجيهات تخص التدريب ووالدي ساعدني كثيرا في فهم التدريب ومعرفة نفسية الحصان وكيفية تجهيزه".

Time واتساب
كأس المملكة العالمي
سارة القحطاني
مدربة خيل

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
تروح لأي ورشه .. علشان المهندس يفحص سيارتك المهندس ينخل السياره نخل .. ويطلع يجربها بنفسه .. ويتأكد من كل صغيره .. وكبيره .. وبعد حوالي ساعه تقريبا .. يعطيك تقرير عن السياره ومافيها من أعطال .. كل هذا ب 50 ريال .. تروح الفحص الدوري .. يكشفون على نقاط محدده مثل الاصطبات شغاله .. وإلا لا .. والكربون .. والفرامل .. وهم جالسين مكانهم .. الشغله كلها ماتستغرق 3 دقايق وياخذون منك بالنظام 75 ريال ..!!!!؟؟؟؟ وحيث أنه تم أخذ أكثر مما يستحقونه من البدايه والناس ساكتين .. فكروا إنهم يدبلوا المبلغ مادام مافيه حماية للمستهلك على إيش تاخذ 75 ريال ..!!؟؟ علشان تقول لي اللمبه محروقه .. وإلا الفرامل يبغالها تغيير .. وإلا الثالثه .. كن حذر ..!!؟؟ وبرضه ماكفاكم 75 ريال .. دبلتوها 145 ريال .. مايكفينا المرور ومشاكله ..!!؟؟ جسبنا الله ونعم الوكيل .
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ياالفارسه .. يافارسة الفرجه ..
وليد 6226
كل شي راح يتدبل ما تجي الا برأس اللي راتبه ضعيف الواحد يسدد ايجار و كهرباء مع الضريبة خفضو رواتب اللي رواتبهم عاليه مثل مجلس الشورى
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير .. .. الله الله باالكورونا ، اذبحوه .. لا يوذي العبااد ..
زاير
ابو محمد راجع أم القرى العدد 2457 في 29 ذو الحجة 1392 الموافق 2 فبراير 1973 او جوجل

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