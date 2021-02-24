تقديم موعد مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، عن موافقة نظيره الفلسطيني على تقديم موعد المباراة المقررة بين المنتخبين الوطنيين لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام يوم 30 مارس المقبل بالمملكة بدلًا من موعدها السابق بتاريخ 7 يونيو المقبل.
كما كشف اتحاد كرة القدم في بيان صحفي، أنه تلقى طلبًا من نظيره اليمني بتأجيل مباراة المنتخبين التي كان من المقرر أن تقام بتاريخ 25 مارس المقبل لتقام خلال الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو المقبل، وذلك نظرًا لصعوبة سفر المنتخب اليمني في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل لقاء المنتخب الوطني مع سنغافورة التي كانت مقررة 30 مارس لتقام خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل بنظام التجمع.