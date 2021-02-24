الأعداد السابقة للصحيفة

تقديم موعد مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني

Time منذ 56 دقيقة
Views 1620
تقديم موعد مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، عن موافقة نظيره الفلسطيني على تقديم موعد المباراة المقررة بين المنتخبين الوطنيين لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام يوم 30 مارس المقبل بالمملكة بدلًا من موعدها السابق بتاريخ 7 يونيو المقبل.

كما كشف اتحاد كرة القدم في بيان صحفي، أنه تلقى طلبًا من نظيره اليمني بتأجيل مباراة المنتخبين التي كان من المقرر أن تقام بتاريخ 25 مارس المقبل لتقام خلال الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو المقبل، وذلك نظرًا لصعوبة سفر المنتخب اليمني في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل لقاء المنتخب الوطني مع سنغافورة التي كانت مقررة 30 مارس لتقام خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل بنظام التجمع.

 

Time واتساب
كأس العالم
الاتحاد الآسيوي
المنتخب الوطني

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
تروح لأي ورشه .. علشان المهندس يفحص سيارتك المهندس ينخل السياره نخل .. ويطلع يجربها بنفسه .. ويتأكد من كل صغيره .. وكبيره .. وبعد حوالي ساعه تقريبا .. يعطيك تقرير عن السياره ومافيها من أعطال .. كل هذا ب 50 ريال .. تروح الفحص الدوري .. يكشفون على نقاط محدده مثل الاصطبات شغاله .. وإلا لا .. والكربون .. والفرامل .. وهم جالسين مكانهم .. الشغله كلها ماتستغرق 3 دقايق وياخذون منك بالنظام 75 ريال ..!!!!؟؟؟؟ وحيث أنه تم أخذ أكثر مما يستحقونه من البدايه والناس ساكتين .. فكروا إنهم يدبلوا المبلغ مادام مافيه حماية للمستهلك على إيش تاخذ 75 ريال ..!!؟؟ علشان تقول لي اللمبه محروقه .. وإلا الفرامل يبغالها تغيير .. وإلا الثالثه .. كن حذر ..!!؟؟ وبرضه ماكفاكم 75 ريال .. دبلتوها 145 ريال .. مايكفينا المرور ومشاكله ..!!؟؟ جسبنا الله ونعم الوكيل .
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ياالفارسه .. يافارسة الفرجه ..
وليد 6226
كل شي راح يتدبل ما تجي الا برأس اللي راتبه ضعيف الواحد يسدد ايجار و كهرباء مع الضريبة خفضو رواتب اللي رواتبهم عاليه مثل مجلس الشورى
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير .. .. الله الله باالكورونا ، اذبحوه .. لا يوذي العبااد ..
زاير
ابو محمد راجع أم القرى العدد 2457 في 29 ذو الحجة 1392 الموافق 2 فبراير 1973 او جوجل

أخر الأخبار

سولشاير يعلق على انضمام لمانشستر يونايتد
سولشاير يعلق على انضمام لمانشستر يونايتد
Time منذ 7 دقائق Views 1163
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 11 دقيقة Views 262
ليتها ارتاحت مكانها
ليتها ارتاحت مكانها
Time منذ 11 دقيقة Views 229
خفاش يُمسك بكلب
خفاش يُمسك بكلب
Time منذ 11 دقيقة Views 226
شاهد.. سارة القحطاني تتحدث عن فوزها في سباق كأس المملكة العالمي
شاهد.. سارة القحطاني تتحدث عن فوزها في سباق كأس المملكة العالمي
Time منذ 16 دقيقة Views 1531
التميمي يزور مستشفى السليل العام
التميمي يزور مستشفى السليل العام
Time منذ 23 دقيقة Views 2186
النقل: تنبيه لمستخدمي طريق " خيبر - العلا "
النقل: تنبيه لمستخدمي طريق " خيبر - العلا "
Time منذ 27 دقيقة Views 1406
ضبط 1773 مخالفة لقرارات التوطين
ضبط 1773 مخالفة لقرارات التوطين
Time منذ 37 دقيقة Views 1391
الأردن يعلن عن حظر تجول شامل يوم الجمعة من كلّ أسبوع
الأردن يعلن عن حظر تجول شامل يوم الجمعة من كلّ أسبوع
Time منذ 46 دقيقة Views 1495
تقديم موعد مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني
تقديم موعد مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني
Time منذ 56 دقيقة Views 1620