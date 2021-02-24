وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بقوة الصواريخ الاستراتيجية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الاستراتيجية، بنظام التعاقد المباشر.
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 35، وأن يكون حسن السير والسلوك، ولا يقل تقدير الدرجة العلمية عن جيد.
كما اشترطت معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، وأن يجتاز المتقدم إجراء القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة، وأن يكون لائقا طبيا ويتناسب الوزن مع الطول.
وأوضحت أن المفاضلة ستتم بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العملية والخبرة لشغل الوظيفة.
للتقديم عبر الرابط التالي من هـــــنـــا.