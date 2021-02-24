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حمد الله يطلب من النصر فسخ عقده

Time منذ 45 دقيقة
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حمد الله يطلب من النصر فسخ عقده

ماجد محمد (صدى):
طلب النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، ، فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو 2022، بـ"التراضي" بختام الموسم الرياضي الحالي.

وكان اللاعب المغربي، التي تقدر قيمته السوقية بـ6 ملايين يورو، قد سجل 98 هدفًا، وصنع 20 آخرين، خلال 87 مباراة رسمية.

وذكرت تقارير صحفية أن حمد الله، أخبر مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، رغبته في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وأضافت أن عبدالرزاق حمد الله، لن يستطيع تقديم أي إضافة إلى النصر، بعد أن حطم معه كافة الأرقام القياسية، خاصة في الموسمين الماضيين.

Time واتساب
النصر
حمدالله

أحدث التعليقات

مدرعم
من جد يا اخي عينك قوية ، ترى ما كملنا 24 ساعة على اخر مردغة حصلتم عليها من النصر ، والله لو محلك اسكت على الاسبوع بعدين نبدأ اما البارح متمردغ واليوم تهايط والله خجلت لك .
مطر الاسود
من شابه اباه فما ظلم , الحقيقة ان احدا لم يفتقد ابوك بل انهم يشعرون بالراحة والاطمئنان لعدم رؤية وجهه السمج وسماع كلامه وتصرفاته الغثيثة التي استمرت اربع سنوات
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
e.alofi
ضحك ع الدقون التمويل هو الرباء بعينه اعوذ بالله بس الله يرزقني من حلاله ويبعدني عن حرامه اللهم آمين يارب العالمين، البنوك خبيثة عندها مسميات غريبة هههه🤭😹
ع. س. ع
مجد شخصي فقط اما الآسيوية فكانت صعبة قوية بل مستحيلة لأن آسيا ما فيها تبطحي تسدحي وبلنتي دغدغني جابها الزعيم طرق عن خشوم اوراوا ومخلفات اوراوا

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