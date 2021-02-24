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شاهد.. طريقتان لحصار كورونا والقضاء عليه بأسرع وقت

Time منذ ساعة
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شاهد.. طريقتان لحصار كورونا والقضاء عليه بأسرع وقت

الرياض (صدى):
قال استشاري أمراض معدية، إن وباء كورونا سيزول عاجلا أما أجلا، متسائلا:" كم سيحصد من الضحايا قبل أن يرحل؟".

وأضاف:" السلوك البشري هو من يحدد مدة بقاء هذا الوباء إما سيقصر أو سيطيل من عمر هذا الوباء"، لافتا:" هناك طريقتان لحصار هذا الوباء والقضاء عليه بأسرع وقت الأولى هى السلوك البشري ".

وأشار:" الطريقة الثانية هي اللقاح الجماعي عبر منح مناعة جماعية للسكان، وهذا يجب أن يكون عالميا وليس محليا فقط".

وشدد:" يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا من خلال وقف المناسبات الاجتماعية وعدم الذهاب للمطاعم وعدم حضور العزاء"، مشيرا:" هناك وسائل أخرى متاحة لتأدية واجب العزاء  باستخدام وسائل التواصل".

وتابع:" يجب لبس الكمامة طوال الوقت وبأي مكان وغسل اليدين والمحافظة على المسافة الآمنة".

Time واتساب
كورونا
استشاري أمراض معدية

أحدث التعليقات

مدرعم
من جد يا اخي عينك قوية ، ترى ما كملنا 24 ساعة على اخر مردغة حصلتم عليها من النصر ، والله لو محلك اسكت على الاسبوع بعدين نبدأ اما البارح متمردغ واليوم تهايط والله خجلت لك .
مطر الاسود
من شابه اباه فما ظلم , الحقيقة ان احدا لم يفتقد ابوك بل انهم يشعرون بالراحة والاطمئنان لعدم رؤية وجهه السمج وسماع كلامه وتصرفاته الغثيثة التي استمرت اربع سنوات
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
e.alofi
ضحك ع الدقون التمويل هو الرباء بعينه اعوذ بالله بس الله يرزقني من حلاله ويبعدني عن حرامه اللهم آمين يارب العالمين، البنوك خبيثة عندها مسميات غريبة هههه🤭😹
ع. س. ع
مجد شخصي فقط اما الآسيوية فكانت صعبة قوية بل مستحيلة لأن آسيا ما فيها تبطحي تسدحي وبلنتي دغدغني جابها الزعيم طرق عن خشوم اوراوا ومخلفات اوراوا

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