بالفيديو..صقور المستقبل يخسر أمام برشلونة في كأس الأبطال

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق برشلونة على فريق صقور المستقبل السعودي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية.
وأحرز أهداف برشلونة كل من بريان فيكو في الدقيقة (27)، وداميان ميدون (35)، ولوزي فابيان روبيرتو (37)، فيرمين لوبيز مارين (73).
في حين سجل لفريق صقور المستقبل اللاعب ريان القحطاني في الدقيقة (80).
ويذكر أنه يشارك في البطولة 8 أندية إسبانية، وهي برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وألميريا وناستيك دي تاراغونا وريال سرقسطة وكورنيا ورايو ماخاداهوندا، بالإضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.