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شاهد.. إغلاق مستودع مخالف بحي بني مالك

Time منذ 13 دقيقة
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شاهد.. إغلاق مستودع مخالف بحي بني مالك

جدة (صدى):
قررت أمانة محافظة جدة، إغلاق مستودع مخالف في حي بني مالك بنطاق بلدية الشرفية الفرعية.

ومن جانبه، قال رئيس ‏بلدية الشرفية الفرعية المهندس سعد القحطاني، إن الموقع تمت مداهمته بمشاركة الجهات المعنية، وهو عبارة عن مستودع مخالف داخل الحي السكني.

وأشار إلى أن المستودع يحتوي على عدد 600 كرتون كبير كمامات طبية، و400 كرتون مبيد حشرات محظور من البيع، و500 كرتون قطع غيار سيارات وتوصيلات كهربائية.

وتضمن الموقع معمل مجهز بمكائن الخياطة والتطريز، فيما اتخذت البلدية، الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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بني مالك
كمامات

أحدث التعليقات

abdul
السيارة بحالة جيدة جدا لمدة ٤ سنين الاولى من عمرها، وحالةجيدة في السنتي الخامسة والسادسة. الزام الفحص قبل بلوغ السيارة ٥ سنوات من العمر مشفطة لفلوس صاحب السيارة . والفحص مفروض يقتصر على انبعاث الكربون من محرك السيارة وليس على كل كبيرة وصغيرة في السيارة.
e.alofi
كلامك صحيح نعم لايوجد منطق بعض النساء تكون ثرية وفي الزواج لازم هي تكون شريكه لزوجها إذا هي ميسورة الحال ف الاوجب انها تساعد زوجها اما إذا ماعندها دخل مالي فهي تكون معذورة انا إلي أعرفه أن فيه دول مثل الهند وباكستان هنالك المرأة تدفع نصف تكاليف زواجها وقد ينصدم البعض من هذا الأمر ولكنه حقيقي اما المرأة ألتي لاتملك شيء فهي معذورة
ع. س. ع
اتحداكم تحققون الآسيوية وإذا حققها فريق البعر انا اعتزل تشجيع الزعيم واشجع الفقر اتحداكم اتحداكم الآسيوية صعبة قوية
المهم
ياكثر مايراء المواطن العادي
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية ههههههه

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