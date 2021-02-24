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الكشف عن الضوابط الجديدة للفحص الفني الدوري للسيارات

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الكشف عن الضوابط الجديدة للفحص الفني الدوري للسيارات

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، على نظام الفحص الفني الدوري للسيارات وفق الضوابط الجديدة.

وتضمنت ضوابط الفحص الفني الدوري للسيارات الآتي:

1- السماح لوكلاء السيارات بالفحص الفني الدوري للمركباات المصانة لديهم مع حرية تسعير الخدمة.

 

2- السماح لمراكز الصيانة الأخرى والمعتمدة وفق الضوابط المرفقة مع القرار، بعمل الفحص الدوري الفني مع حرية تسعير الخدمة.

3- رفع المقابل المالي لخدمة فحص المركبات الى ١٤٥ ريال مراكز الفحص الحالية.

4- يلزم الفحص الفني الدوري كل مركبة تجاوزت (السنة الميلادية أو، ٤٠،٠٠٠ ألف كيلو متر) أيهما أسبق.

5- غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال في حال التلاعب بنتائج الفحص الدوري، تتضاعف في حال التكرار مع إغلاق المنشأة لمدة لاتتجاوز الشهر للمرة الثانية وشطب المنشأة في االمرة الثالثة.

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الدوري
الفحص
الوزراء
ضوابط

أحدث التعليقات

abdul
السيارة بحالة جيدة جدا لمدة ٤ سنين الاولى من عمرها، وحالةجيدة في السنتي الخامسة والسادسة. الزام الفحص قبل بلوغ السيارة ٥ سنوات من العمر مشفطة لفلوس صاحب السيارة . والفحص مفروض يقتصر على انبعاث الكربون من محرك السيارة وليس على كل كبيرة وصغيرة في السيارة.
e.alofi
كلامك صحيح نعم لايوجد منطق بعض النساء تكون ثرية وفي الزواج لازم هي تكون شريكه لزوجها إذا هي ميسورة الحال ف الاوجب انها تساعد زوجها اما إذا ماعندها دخل مالي فهي تكون معذورة انا إلي أعرفه أن فيه دول مثل الهند وباكستان هنالك المرأة تدفع نصف تكاليف زواجها وقد ينصدم البعض من هذا الأمر ولكنه حقيقي اما المرأة ألتي لاتملك شيء فهي معذورة
ع. س. ع
اتحداكم تحققون الآسيوية وإذا حققها فريق البعر انا اعتزل تشجيع الزعيم واشجع الفقر اتحداكم اتحداكم الآسيوية صعبة قوية
المهم
ياكثر مايراء المواطن العادي
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية ههههههه

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