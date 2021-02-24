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السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة

Time منذ ساعة
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السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة

الرياض (صدى):
إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة أبشر الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

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أحدث التعليقات

abdul
السيارة بحالة جيدة جدا لمدة ٤ سنين الاولى من عمرها، وحالةجيدة في السنتي الخامسة والسادسة. الزام الفحص قبل بلوغ السيارة ٥ سنوات من العمر مشفطة لفلوس صاحب السيارة . والفحص مفروض يقتصر على انبعاث الكربون من محرك السيارة وليس على كل كبيرة وصغيرة في السيارة.
e.alofi
كلامك صحيح نعم لايوجد منطق بعض النساء تكون ثرية وفي الزواج لازم هي تكون شريكه لزوجها إذا هي ميسورة الحال ف الاوجب انها تساعد زوجها اما إذا ماعندها دخل مالي فهي تكون معذورة انا إلي أعرفه أن فيه دول مثل الهند وباكستان هنالك المرأة تدفع نصف تكاليف زواجها وقد ينصدم البعض من هذا الأمر ولكنه حقيقي اما المرأة ألتي لاتملك شيء فهي معذورة
ع. س. ع
اتحداكم تحققون الآسيوية وإذا حققها فريق البعر انا اعتزل تشجيع الزعيم واشجع الفقر اتحداكم اتحداكم الآسيوية صعبة قوية
المهم
ياكثر مايراء المواطن العادي
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية ههههههه

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