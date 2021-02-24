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سبب إيقاف حركة الملاحة البحرية بـميناء ‎جدة الإسلامي

Time منذ 12 دقيقة
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سبب إيقاف حركة الملاحة البحرية بـميناء ‎جدة الإسلامي

جدة (صدى):
توقفت حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي جاء بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-44 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رااايق
أنت واجد بربر وقرقر كتييير ياااا العرفج * وتعمل من الحبه قبة **!!!! فيلسووووف *!!! هههههههههه قد لا نحب نأكل أبو فروة بجميع انواعها ( كستناء ) ولكن نأكل المارون كلاسيه ****!!!!
محمد العتيبي
كل واحد يرى الناس بعين طبعه
عادل عبدالحي حمزة
تعليق للمرة الثانية هناك 3 أخطاء 1 - وقدمت السيارة مساحة رحبة شاسعة تكفي لعائلة أفراد العائلة -------- تكفي لكافة أفراد العائلة-------------- 2 - يسان ---------------- نيسان --------------------- 3 - ابل كلاربلاي ------------ كاربلاي
ابوفيصل
صح كلامك ياستاذ عارف... قلت كلام لم يقوله الاهلاويين انفسهم... يجب على الإدارة الاهلاويه اتخاذ قرار حاسم ضدهم والا تكون مهزله من هم لاعبين بعقد وركنهم بالدكه

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