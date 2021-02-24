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غازكو : النيابة العامة تحقق في شبهة اختلاس أموال

Time منذ 48 دقيقة
Views 1576
غازكو : النيابة العامة تحقق في شبهة اختلاس أموال

الرياض (صدى):
كشفت شركة الغاز الأهلية، غازكو، عن تحقيق النيابة العامة في شبهة اختلاس أموال الشركة، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المساهمين بمستجدات التحقيق فور صدورها من الجهات الرسمية.

وقالت الهيئة العامة للسوق المالية عبر موقعها اليوم إنه إشارة إلى إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتاريخ 06/01/1442 هـ الموافق 25/08/2020 م بشأن اكتشاف إدارة الشركة شبهة عمليات اختلاس من أموال الشركة، تود الشركة أن تعلن بأن إجراءات الاستدلال قائمة لدى النيابة ضد كل المشتبه بهم وستقوم بإبلاغ المساهمين بمستجدات التحقيق فور الانتهاء منها.

وأشارت إلى أنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة من تثبت إدانته.

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غازكو
النيابة العامة
اختلاس أموال

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رااايق
أنت واجد بربر وقرقر كتييير ياااا العرفج * وتعمل من الحبه قبة **!!!! فيلسووووف *!!! هههههههههه قد لا نحب نأكل أبو فروة بجميع انواعها ( كستناء ) ولكن نأكل المارون كلاسيه ****!!!!
محمد العتيبي
كل واحد يرى الناس بعين طبعه
عادل عبدالحي حمزة
تعليق للمرة الثانية هناك 3 أخطاء 1 - وقدمت السيارة مساحة رحبة شاسعة تكفي لعائلة أفراد العائلة -------- تكفي لكافة أفراد العائلة-------------- 2 - يسان ---------------- نيسان --------------------- 3 - ابل كلاربلاي ------------ كاربلاي
ابوفيصل
صح كلامك ياستاذ عارف... قلت كلام لم يقوله الاهلاويين انفسهم... يجب على الإدارة الاهلاويه اتخاذ قرار حاسم ضدهم والا تكون مهزله من هم لاعبين بعقد وركنهم بالدكه

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