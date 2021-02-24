غازكو : النيابة العامة تحقق في شبهة اختلاس أموال

الرياض (صدى):
كشفت شركة الغاز الأهلية، غازكو، عن تحقيق النيابة العامة في شبهة اختلاس أموال الشركة، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المساهمين بمستجدات التحقيق فور صدورها من الجهات الرسمية.
وقالت الهيئة العامة للسوق المالية عبر موقعها اليوم إنه إشارة إلى إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتاريخ 06/01/1442 هـ الموافق 25/08/2020 م بشأن اكتشاف إدارة الشركة شبهة عمليات اختلاس من أموال الشركة، تود الشركة أن تعلن بأن إجراءات الاستدلال قائمة لدى النيابة ضد كل المشتبه بهم وستقوم بإبلاغ المساهمين بمستجدات التحقيق فور الانتهاء منها.
وأشارت إلى أنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة من تثبت إدانته.