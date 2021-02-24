نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية في «المباحث العامة»

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن معهد المباحث العامة، اليوم الأربعاء، نتائج القبول المبدئي للرتب التالية (رقيب-عريف-جندي) لعام 1442 هـ بكافة مناطق المملكة وعلى جميع المقبولين مبدئيا إحضار المستندات التالية والتقيد بالتعليمات المذكورة.
وأوضح المعهد، أن المستندات المطلوبة: طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المراجعة، صورتان طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة : عدد (4) صور واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة.
وتشمل المستندات: صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك صورتان واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجة، صورتان واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية وسجل الأسرة لوالد المتقدم، صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس الجد المتقدم (إن وجد).
وتضم صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر المتقدم مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده)، صورة الهوية الوطنية للأم في حال لم تكن مضافة في سجل الأسرة للأب أو أي إثبات للأم.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدد (۸) صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس (4*6) بالزي السعودي وتكون خلفية بيضاء، إحضار نسختان من السجل الأكاديمي لحاملي درجتي البكالوريوس والدبلوم مع الأصل للمطابقة، معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة : ملف بلاستيك شفاف علاق توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه، وفي حال وجود نواقص يستبعد المتقدم من اللجنة.
وأشار إلى أن التعليمات: الحضور بالزي الرياضي: بنطلون أسود و فنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار، وحذاء رياضي يجب التقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم يجب تحميل تطبيق (توكلنا) وابراز النتيجة قبل الدخول مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فايروس کورونا المستجد (كوفيد۱۹).
ويجب طباعة إشعار المراجعة، وإحضاره أثناء المراجعة، كما يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح وإحضاره في موعد المراجعة في حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، علما بأن قبول الطالب المبدني لا يعني قبوله نهائية يمنع اصطحاب المرافقين (أيا كانت صلة القرابة)، فيما يمكن معرفة نتائج المقبولين عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .