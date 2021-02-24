الأعداد السابقة للصحيفة

نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية في «المباحث العامة»

Time منذ 20 دقيقة
Views 1443
نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية في «المباحث العامة»

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن معهد المباحث العامة، اليوم الأربعاء، نتائج القبول المبدئي للرتب التالية (رقيب-عريف-جندي) لعام 1442 هـ بكافة مناطق المملكة وعلى جميع المقبولين مبدئيا إحضار المستندات التالية والتقيد بالتعليمات المذكورة.

وأوضح المعهد، أن المستندات المطلوبة: طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المراجعة، صورتان طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة : عدد (4) صور واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة.

وتشمل المستندات: صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك صورتان واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجة، صورتان واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية وسجل الأسرة لوالد المتقدم، صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس الجد المتقدم (إن وجد).

وتضم صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر المتقدم مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده)، صورة الهوية الوطنية للأم في حال لم تكن مضافة في سجل الأسرة للأب أو أي إثبات للأم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدد (۸) صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس (4*6) بالزي السعودي وتكون خلفية بيضاء، إحضار نسختان من السجل الأكاديمي لحاملي درجتي البكالوريوس والدبلوم مع الأصل للمطابقة، معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة : ملف بلاستيك شفاف علاق توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه، وفي حال وجود نواقص يستبعد المتقدم من اللجنة.

وأشار إلى أن التعليمات: الحضور بالزي الرياضي: بنطلون أسود و فنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار، وحذاء رياضي يجب التقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم يجب تحميل تطبيق (توكلنا) وابراز النتيجة قبل الدخول مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فايروس کورونا المستجد (كوفيد۱۹).

ويجب طباعة إشعار المراجعة، وإحضاره أثناء المراجعة، كما يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح وإحضاره في موعد المراجعة في حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، علما بأن قبول الطالب المبدني لا يعني قبوله نهائية يمنع اصطحاب المرافقين (أيا كانت صلة القرابة)، فيما يمكن معرفة نتائج المقبولين عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

Time واتساب
المباحث العامة
القبول المبدئي

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الحمد لله على نعمة العقل ****
رااايق
طيب ***
راي
اهلا وليد سلامات اشوف شكلك زعلان عسى مايكون الاولاد راسبين تعودنا انه اذا انهزام فريقك يتسبب في رسوب الاولادبتوفيق,,
ابو محمد 😎 ✍️
كلام واجب يتبع ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام واجب يتبع ..

أخر الأخبار

بالصور.. اندلاع حريق في مركز تجاري بالرياض
بالصور.. اندلاع حريق في مركز تجاري بالرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1241
بالفيديو.. خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة عبر منصة أبشر
بالفيديو.. خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة عبر منصة أبشر
Time منذ 9 دقائق Views 1226
«الصحة»: تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 1451
نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية في «المباحث العامة»
نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية في «المباحث العامة»
Time منذ 20 دقيقة Views 1443
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
Time منذ 25 دقيقة Views 1525
الفحوصات تحسم مدة غياب لاعب الشباب باجندوح
الفحوصات تحسم مدة غياب لاعب الشباب باجندوح
Time منذ 30 دقيقة Views 1503
أضرار تناول الفستق بكميات كبيرة
أضرار تناول الفستق بكميات كبيرة
Time منذ 35 دقيقة Views 1448
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 11,5 مليون وفرض الرسوم عليها بمكة
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 11,5 مليون وفرض الرسوم عليها بمكة
Time منذ 39 دقيقة Views 1496
كاميرا مراقبة تسجل مشهد مرعب لسحب طفلة تحت السرير
كاميرا مراقبة تسجل مشهد مرعب لسحب طفلة تحت السرير
Time منذ 45 دقيقة Views 776
تعليمات يجب الالتزام بها قبل عبور الطريق
تعليمات يجب الالتزام بها قبل عبور الطريق
Time منذ 50 دقيقة Views 1629