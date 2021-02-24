الأعداد السابقة للصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً بـ 4 مناطق

Time منذ ساعة
Views 1683
"الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً بـ 4 مناطق

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 6 مساجد مؤقتاً بأربعة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة عشر يوماً 141 مسجداً تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت أن المساجد المغلقة شملت ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من مناطق (الشرقية , الحدود الشمالية , عسير).

وأشارت إلى فتح 17 مسجدا ستة منها في منطقة حائل، وخمسة في منطقة الرياض، واثنان في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

كما جددت الوزارة التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.

Time واتساب
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الحمد لله على نعمة العقل ****
رااايق
طيب ***
راي
اهلا وليد سلامات اشوف شكلك زعلان عسى مايكون الاولاد راسبين تعودنا انه اذا انهزام فريقك يتسبب في رسوب الاولادبتوفيق,,
ابو محمد 😎 ✍️
كلام واجب يتبع ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام واجب يتبع ..

أخر الأخبار

بالصور.. اندلاع حريق في مركز تجاري بالرياض
بالصور.. اندلاع حريق في مركز تجاري بالرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1222
بالفيديو.. خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة عبر منصة أبشر
بالفيديو.. خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة عبر منصة أبشر
Time منذ 9 دقائق Views 1226
«الصحة»: تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 1451
نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية في «المباحث العامة»
نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية في «المباحث العامة»
Time منذ 19 دقيقة Views 1439
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
Time منذ 24 دقيقة Views 1522
الفحوصات تحسم مدة غياب لاعب الشباب باجندوح
الفحوصات تحسم مدة غياب لاعب الشباب باجندوح
Time منذ 29 دقيقة Views 1497
أضرار تناول الفستق بكميات كبيرة
أضرار تناول الفستق بكميات كبيرة
Time منذ 35 دقيقة Views 1447
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 11,5 مليون وفرض الرسوم عليها بمكة
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 11,5 مليون وفرض الرسوم عليها بمكة
Time منذ 39 دقيقة Views 1492
كاميرا مراقبة تسجل مشهد مرعب لسحب طفلة تحت السرير
كاميرا مراقبة تسجل مشهد مرعب لسحب طفلة تحت السرير
Time منذ 45 دقيقة Views 774
تعليمات يجب الالتزام بها قبل عبور الطريق
تعليمات يجب الالتزام بها قبل عبور الطريق
Time منذ 49 دقيقة Views 1624