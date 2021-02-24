بالفيديو.. كيفية تعامل الطيارين مع الحوادث التي تقع بسبب محركات الطائرة

علي القحطاني (صدى):
كشف الكابتن طيار عبدالله الغامدي، عن طريقة تعامل الطيارين مع الحوادث التي تقع بسبب تعطل أو نشوب حريق في أحد محركات الطائرة أثناء تحليقها في الجو، وذلك في تعليق على الحوادث الأخيرة التي تعرضت لها ثلاث طائرات من طراز "بوينج 777" بعد تعطل محرك إحداها واشتعال النيران فيه بعد مغادرتها مطار دنفر الدولي في الولايات المتحدة.
وأوضح الطيار عبدالله الغامدي، إنه في حال حدوث حريق في أحد المحركات يسمع الطيارون جرس إنذار معيناً، ويكون أول إجراء يتم اتخاذه في هذه الحالة هو إطفاء المحرك على الفور، ولكن بعد التأكد من المحرك الذي وقع به العطل حتى لا يتم إطفاء المحرك الآخر السليم.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في العمل على إخماد الحريق بالمحرك بواسطة أنظمة الإطفاء الذاتي، ومن ثم عزل المحرك تماماً عن الطائرة بقطع الوقود وزيوت الهيدروليك، والهواء المضغوط عنه، بحيث يصبح كتلة معدنية معلقة ومعزولة على جناح الطائرة؛ لا تشكل أي خطورة.
وأكد أن الطائرة قادرة على مواصلة الطيران بأمان بمحرك واحد باستخدام الدفة العمودية الخلفية لمقاومة دفع المحرك، وذلك لحين تنفيذ الهبوط الاضطراري في المطار الملائم لحجم الطائرة.