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صحف مغربية تنوه باقتراب استبعاد حمدالله من النصر

Time منذ 14 دقيقة
Views 1310
صحف مغربية تنوه باقتراب استبعاد حمدالله من النصر

نواف السالم (صدى):
ركزت وسائل الإعلام المغربية، على الأزمة التي يعاني منها مواطنها عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، واستبعاده من مواجهة الهلال في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء استبعاد المدرب الكرواتي هورفات المدير الفني للنصر، لحمدالله من قائمة الفريق بسبب غيابه عن التدريبات التي سبقت لقاء الهلال بدون إذن، بسبب رغبة فنية للاعتماد على رائد الغامدي أساسيا على حسابه.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الأزمة الحالية بين حمدالله والنصر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة بعد اعتياد اللاعب إثارة الأزمات بتصرفاته وغضباته وردود أفعاله، ولكنها كانت تنتهي بهدوء بفضل حكمة وحنكة المسئولين الذي يمتصون غضبه بطريقة أو بأخرى إرضاء لمهاجم هداف من العيار الثقيل.

وأشارت إلى أن حمدالله يمر بأزمة فنية ولم يعد ذلك الهداف المرعب بعد أن فقد الكثير من قوته وحسه التهديفي، وبات هناك غموضا بشأن أزمته الأخيرة، متسائلة عن إمكانية إنصافه من جانب إدارة النصر مجددا تقديرا له على جهده وقدراته.

 

Time واتساب
النصر
عبدالرزاق حمدالله

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابرا
اعيدوه إلى احد مطاعم المشويات والله ماعنده ابجديات كرة القدم غير الشوت عامل فيها كريستيانو
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
بندر الحربي
دايم يالمتعرفج كلامك مثل!!!!!!!!

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