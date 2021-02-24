صحف مغربية تنوه باقتراب استبعاد حمدالله من النصر

نواف السالم (صدى):
ركزت وسائل الإعلام المغربية، على الأزمة التي يعاني منها مواطنها عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، واستبعاده من مواجهة الهلال في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء استبعاد المدرب الكرواتي هورفات المدير الفني للنصر، لحمدالله من قائمة الفريق بسبب غيابه عن التدريبات التي سبقت لقاء الهلال بدون إذن، بسبب رغبة فنية للاعتماد على رائد الغامدي أساسيا على حسابه.
وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الأزمة الحالية بين حمدالله والنصر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة بعد اعتياد اللاعب إثارة الأزمات بتصرفاته وغضباته وردود أفعاله، ولكنها كانت تنتهي بهدوء بفضل حكمة وحنكة المسئولين الذي يمتصون غضبه بطريقة أو بأخرى إرضاء لمهاجم هداف من العيار الثقيل.
وأشارت إلى أن حمدالله يمر بأزمة فنية ولم يعد ذلك الهداف المرعب بعد أن فقد الكثير من قوته وحسه التهديفي، وبات هناك غموضا بشأن أزمته الأخيرة، متسائلة عن إمكانية إنصافه من جانب إدارة النصر مجددا تقديرا له على جهده وقدراته.