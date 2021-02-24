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تحديد موعد اختبارات الفترة الثانية لرخص المعلمين المهنية

Time منذ ساعة
Views 1802
تحديد موعد اختبارات الفترة الثانية لرخص المعلمين المهنية

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يوم الـ20 من شهر مارس المقبل، سيشهد إطلاق اختبارات الفترة الثانية (الاختبار العام) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، الذين أنهوا إجراءات التسجيل.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم، أن يوم الـ30 من شهر مايو للعام الحالي سيكون موعداً لإعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية.

وكانت الهيئة قد أكدت على إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

 

Time واتساب
تقويم التعليم
الرخص المهنية للمعلمين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابرا
اعيدوه إلى احد مطاعم المشويات والله ماعنده ابجديات كرة القدم غير الشوت عامل فيها كريستيانو
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
بندر الحربي
دايم يالمتعرفج كلامك مثل!!!!!!!!

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