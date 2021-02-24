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سبب دمج برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في هيئة

Time منذ 45 دقيقة
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سبب دمج برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في هيئة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية سبب دمج برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الهيئة.

وأضافت أن الدمج تم من تمكين الجهات الحكومية من رسم السياسات والخطط وتوحيد المعايير والإجراءات، وتعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة المشاريع ومرافق الدولة وإدارة الأعمال.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

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هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
هههههه بيتروس ماله حل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد بلوف المكينه طالعه نازله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشكوى لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي .. .. اقشر ماطلبت ..

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