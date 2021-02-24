وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في مدينة ينبع الصناعية.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مراقب مخزون أول (Senior Inventory Controller): شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، فضلًا عن فني كهربائي (Electrical Technician): دبلوم (التقنية الكهربائية)، ولا يشترط الخبرة السابقة (0-2 سنوات).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: فني تحليل ثالث (Analyzers Technician III): دبلوم فني، ولا يشترط الخبرة السابقة، بينما التقديم متاحٌ الآن من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــا .