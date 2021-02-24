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وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة

Time منذ ساعة
Views 1917
وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في مدينة ينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مراقب مخزون أول (Senior Inventory Controller): شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، فضلًا عن فني كهربائي (Electrical Technician): دبلوم (التقنية الكهربائية)، ولا يشترط الخبرة السابقة (0-2 سنوات).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: فني تحليل ثالث (Analyzers Technician III): دبلوم فني، ولا يشترط الخبرة السابقة، بينما التقديم متاحٌ الآن من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــا .

 

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أرامكو
ينبع الصناعية
سامرف

أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
هههههه بيتروس ماله حل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد بلوف المكينه طالعه نازله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشكوى لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي .. .. اقشر ماطلبت ..

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