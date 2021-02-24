رئيس الاتفاق يسقط بعد الفوز على الفتح بسبب الإجهاد

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، عن سقوط رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل بعد نهاية مواجهة فريقه مع الفتح التي انتهت اتفاقية بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في منصة ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وجاء ذلك نتيجة بعض الإجهاد، وقد تم الكشف عليه من قبل المراقب الصحي للمباراة ثم من طبيب هيئة الهلال الأحمر والذي أكد سلامته بعدها توجه الدبل لمدينة الدمام.
وحضر الدبل للملعب مستخدماً عصا جراء ألم في قدمه استوجب استخدام العصا للاتكاء عليها، فيما طمأن الجميع على حالته الصحية، مؤكداً انه في حالة صحية جيدة، مقدماً وافر شكره لكل من سأل عنه، وللكادر الطبي الذي أبدى اهتماماً كبيرا بحالته، كذلك لإدارة المدينة الرياضية.