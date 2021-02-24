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رئيس الاتفاق يسقط بعد الفوز على الفتح بسبب الإجهاد

Time منذ 19 دقيقة
Views 1542
رئيس الاتفاق يسقط بعد الفوز على الفتح بسبب الإجهاد

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، عن سقوط رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل بعد نهاية مواجهة فريقه مع الفتح التي انتهت اتفاقية بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في منصة ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وجاء ذلك نتيجة بعض الإجهاد، وقد تم الكشف عليه من قبل المراقب الصحي للمباراة ثم من طبيب هيئة الهلال الأحمر والذي أكد سلامته بعدها توجه الدبل لمدينة الدمام.

وحضر الدبل للملعب مستخدماً عصا جراء ألم في قدمه استوجب استخدام العصا للاتكاء عليها، فيما طمأن الجميع على حالته الصحية، مؤكداً انه في حالة صحية جيدة، مقدماً وافر شكره لكل من سأل عنه، وللكادر الطبي الذي أبدى اهتماماً كبيرا بحالته، كذلك لإدارة المدينة الرياضية.

 

Time واتساب
الاتفاق
الفتح
خالد الدبل

أحدث التعليقات

ريان
في كل تعليق احصلك يابو عمار شكلك فاضي هههههههههههههههههههههههه
ع. س. ع
عند الله تجتمع الخصوم لأن كل شيء زاد عن حده لكن الله سبحانة وتعالى لا يرضى الظلم
الهادي سعيد
مفروض المدرب يلجأ لتدريبهم للشوت من بره ال١٨ لأن كل الفرق أمام الهلال تلجأ للتقفيل
الهادي سعيد
والله النصيحه الهلال يحتاج لمهاجم للأسف قوميز ده قاعد قدام ذي الإمام تسعين دقيقه ما ينزل يساعد الفريق مهاجم كسول جدا لا يفيد الفريق في شئ.
الووووووو
اتق الله في نفسك واترك الكلام الفاضي عنك يالفاهم ولاتدخل بالنوايا انت وجهك

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