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تقرير دولي: المملكة تحقق المساواة في التوظيف بين الجنسين

Time منذ 34 دقيقة
Views 1571
تقرير دولي: المملكة تحقق المساواة في التوظيف بين الجنسين

الرياض (صدى):
حقّقت المملكة، تقدُّمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة.

وسجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وبحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في الثلاثة مؤشرات الأخرى وهي الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

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البنك الدولي

أحدث التعليقات

ريان
في كل تعليق احصلك يابو عمار شكلك فاضي هههههههههههههههههههههههه
الهادي سعيد
مفروض المدرب يلجأ لتدريبهم للشوت من بره ال١٨ لأن كل الفرق أمام الهلال تلجأ للتقفيل
الهادي سعيد
والله النصيحه الهلال يحتاج لمهاجم للأسف قوميز ده قاعد قدام ذي الإمام تسعين دقيقه ما ينزل يساعد الفريق مهاجم كسول جدا لا يفيد الفريق في شئ.
الووووووو
اتق الله في نفسك واترك الكلام الفاضي عنك يالفاهم ولاتدخل بالنوايا انت وجهك
omar
بترس افقدكم كبتن الفريق والان انتهج وسائل اخرى ...... العلاج اعطبله صليب الركبه وترتاحو منه للابد

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