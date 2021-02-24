موقف قوانين لجنة الانضباط تجاه إشارة سعود كريري ضد بيتروس

نواف السالم (صدى):
أوضح القانوني أحمد الأمير، موقف اللوائح والقوانين بلجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، تجاه الإشارة التي قام بها سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، ضد لاعب النصر بيتروس.
وقال أحمد الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير "تويتر" : "ظاهر الحركة ؛ تهديد، ولكن في مثل هذه الحالات لابد من الاستعانة بخبير في قراءة حركة الشفايف لمعرفة المفردات المستخدمة ومدلولها؛ فإذا ثبت عن الخبير انها مفردات تهديد؛ فذلك يعد مخالفة لأحكام المادة ٨١/٦/٣ من لائحة الانضباط وعقوبته؛ غرامة مالية لا تقل عن ٥٠ ألف، إيقاف ٢-٥ سنة".
وكان قد وجه "كريري" إشارة إلى بيتروس، بعدما تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 40 من مباراة الديربي بين الفريقين، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون مقابل.