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موقف قوانين لجنة الانضباط تجاه إشارة سعود كريري ضد بيتروس

Time منذ 38 دقيقة
Views 2189
موقف قوانين لجنة الانضباط تجاه إشارة سعود كريري ضد بيتروس

نواف السالم (صدى):
أوضح القانوني أحمد الأمير، موقف اللوائح والقوانين بلجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، تجاه الإشارة التي قام بها سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، ضد لاعب النصر بيتروس.

وقال أحمد الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير "تويتر" : "ظاهر الحركة ؛ تهديد، ولكن في مثل هذه الحالات لابد من الاستعانة بخبير في قراءة حركة الشفايف لمعرفة المفردات المستخدمة ومدلولها؛ فإذا ثبت عن الخبير انها مفردات تهديد؛ فذلك يعد مخالفة لأحكام المادة ٨١/٦/٣ من لائحة الانضباط وعقوبته؛ غرامة مالية لا تقل عن ٥٠ ألف، إيقاف ٢-٥ سنة".

وكان قد وجه "كريري" إشارة إلى بيتروس، بعدما تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 40 من مباراة الديربي بين الفريقين، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون مقابل.

Time واتساب
لجنة الانضباط
النصر
الهلال
سعود كريري
بيتروس

أحدث التعليقات

ريان
في كل تعليق احصلك يابو عمار شكلك فاضي هههههههههههههههههههههههه
الهادي سعيد
مفروض المدرب يلجأ لتدريبهم للشوت من بره ال١٨ لأن كل الفرق أمام الهلال تلجأ للتقفيل
الهادي سعيد
والله النصيحه الهلال يحتاج لمهاجم للأسف قوميز ده قاعد قدام ذي الإمام تسعين دقيقه ما ينزل يساعد الفريق مهاجم كسول جدا لا يفيد الفريق في شئ.
الووووووو
اتق الله في نفسك واترك الكلام الفاضي عنك يالفاهم ولاتدخل بالنوايا انت وجهك
omar
بترس افقدكم كبتن الفريق والان انتهج وسائل اخرى ...... العلاج اعطبله صليب الركبه وترتاحو منه للابد

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