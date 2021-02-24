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النفط يتراجع بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

Time منذ ساعة
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النفط يتراجع بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

وكالات (صدى):
هبطت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إذ تسبب الطقس المتجمد في الولايات الجنوبية في الحد من طلب مصافي التكرير التي أُجبرت على الإغلاق.

وذكر معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام انخفض 2.2 مليون برميل يوميا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة إلى 61.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت ثلاثة سنتات أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 65.02 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب بواقع 13 سنتا حققتها أمس الثلاثاء.

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المملكة
النفط
أسعار النفط

أحدث التعليقات

ريان
في كل تعليق احصلك يابو عمار شكلك فاضي هههههههههههههههههههههههه
الهادي سعيد
مفروض المدرب يلجأ لتدريبهم للشوت من بره ال١٨ لأن كل الفرق أمام الهلال تلجأ للتقفيل
الهادي سعيد
والله النصيحه الهلال يحتاج لمهاجم للأسف قوميز ده قاعد قدام ذي الإمام تسعين دقيقه ما ينزل يساعد الفريق مهاجم كسول جدا لا يفيد الفريق في شئ.
الووووووو
اتق الله في نفسك واترك الكلام الفاضي عنك يالفاهم ولاتدخل بالنوايا انت وجهك
omar
بترس افقدكم كبتن الفريق والان انتهج وسائل اخرى ...... العلاج اعطبله صليب الركبه وترتاحو منه للابد

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