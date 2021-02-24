بالفيديو.. حاتم خيمي: لو كانت تقنية الـVAR على أيامنا ما بقي في الملعب 3 أو 4 لاعبين!

نواف السالم (صدى):
علق رئيس نادي الوحدة السابق، حاتم خيمي، أمس الثلاثاء، على تقنية الفيديو "VAR" ساخرًا؛ حيث قال أنها لو كانت توجد في الأيام التي كان يلعب فيها كرة القدم لم يكن ليتبقى في الملعب 3 أو 4 لاعبين.
وأوضح حاتم خيمي، خلال برنامج "كورة روتانا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه خلال مسيرته الرياضية حصل على البطاقة الحمراء مرة واحدة فقط مثل اللاعب الكبير ماجد عبدالله.
وكشف عن رأيه في لاعب النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في مباراة الفريق الأخيرة أمام الهلال قائلًا أنه: "لاعب له مخالب وليس لاعب شوكة وسكينة"، فيما كان سابقًا يقول عنه أنه لاعب كبير ولديه لمسات غير طبيعية ولكنه "ني" ويلعب بـ "الشوكة والسكينة".