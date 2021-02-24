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جو بايدن يؤكد للكاظمي ضرورة محاسبة المتورطين في الهجمات الصاروخية

Time منذ ساعة
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جو بايدن يؤكد للكاظمي ضرورة محاسبة المتورطين في الهجمات الصاروخية

واشنطن (صدى):
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وكشف رئيس الوزراء العراقي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون في محاربة تنظيم "داعش".

وقال الكاظمي: "أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية"، فيما تتعرض مواقع عسكرية في العراق من حين إلى آخر لهجمات صاروخية، معظمها لا يتسبب في سقوط ضحايا، وكان أحدث الهجمات الصاروخية يوم الاثنين الماضي.

 

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أمريكا
العراق
داعش
جو بايدن
الكاظمي

أحدث التعليقات

الهادي سعيد
مفروض المدرب يلجأ لتدريبهم للشوت من بره ال١٨ لأن كل الفرق أمام الهلال تلجأ للتقفيل
الهادي سعيد
والله النصيحه الهلال يحتاج لمهاجم للأسف قوميز ده قاعد قدام ذي الإمام تسعين دقيقه ما ينزل يساعد الفريق مهاجم كسول جدا لا يفيد الفريق في شئ.
الووووووو
اتق الله في نفسك واترك الكلام الفاضي عنك يالفاهم ولاتدخل بالنوايا انت وجهك
omar
بترس افقدكم كبتن الفريق والان انتهج وسائل اخرى ...... العلاج اعطبله صليب الركبه وترتاحو منه للابد
ابوبدر
اقول الله يخلف على اهلك وبس. وش معنى ما سووا اللي تقول عليهم من زمان. وش يعني ينتظرون منك تعطيهم اشارة والا امر مثلا؟

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