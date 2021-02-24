جو بايدن يؤكد للكاظمي ضرورة محاسبة المتورطين في الهجمات الصاروخية

واشنطن (صدى):
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين.
وكشف رئيس الوزراء العراقي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون في محاربة تنظيم "داعش".
وقال الكاظمي: "أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية"، فيما تتعرض مواقع عسكرية في العراق من حين إلى آخر لهجمات صاروخية، معظمها لا يتسبب في سقوط ضحايا، وكان أحدث الهجمات الصاروخية يوم الاثنين الماضي.