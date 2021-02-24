مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري أبطال أوروبا
يشهد دوري أبطال أوروبا مباراتين قويتين؛ حيث المباراة الأولى بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني الذي يستضيف المباراة على أرضه بملعب بوشكاش أرينا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت المملكة، كما يستضيف أتالانتا الإيطالي فريق ريال مدريد على ملعب جيويس ضمن منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال في تمام الساعة 23:00.
مباريات الدوري الأوروبي
يلتقي توتنهام هوتسبير فريق ولفسبيرجر النمساوي في مباراة الإياب في الدور الـ32 من البطولة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت المملكة، وجاءت نتيجة مباراة الذهاب لصالح السبيرز بأربعة أهداف مقابل هدف.
مباريات الدوري الإسباني
يستضيف برشلونة على الكامب نو إلتشيه في تمام الساعة 18:00 بتوقيت المملكة.
مباريات دوري أبطال أفريقيا
يواجه اليوم فريق الهلال السوداني فريق مازيمبي بطل جمهورية الكونغو ضمن مباريات المجموعة ب من الجولة الثانية في دور المجموعات، وذلك في تمام الساعة 16:00.