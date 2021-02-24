المملكة تخطط لطرح سندات باليورو على شريحتين

الرياض (صدى):
تخطط المملكة لطرح سندات باليورو على شريحتين،وستكون الشريحة الأولى من السندات لمدة 3 سنوات، أما الشريحة الثانية فستكون لمدة 9 سنوات.
وذكرت مصادر، وفقا لـ"وكالة بلومبرغ"، إن المملكة تستهدف من طرح هذه السندات، الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة جداً وللتخفيف من الاعتماد على السندات بالدولار.
ونبهت المصادر بأنه تعيين "بي إن بي باريباس" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" كمنظمين دوليين للطرح، بينما سيتولى تنظيم المكالمة مع المستثمرين كل من "سيتي غروب" و"جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" و"سامبا كابيتال".