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المملكة تخطط لطرح سندات باليورو على شريحتين

Time منذ 42 دقيقة
Views 1632
المملكة تخطط لطرح سندات باليورو على شريحتين

الرياض (صدى):
تخطط المملكة لطرح سندات باليورو على شريحتين،وستكون الشريحة الأولى من السندات لمدة 3 سنوات، أما الشريحة الثانية فستكون لمدة 9 سنوات.

وذكرت مصادر، وفقا لـ"وكالة بلومبرغ"، إن المملكة تستهدف من طرح هذه السندات، الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة جداً وللتخفيف من الاعتماد على السندات بالدولار.

ونبهت المصادر بأنه تعيين "بي إن بي باريباس" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" كمنظمين دوليين للطرح، بينما سيتولى تنظيم المكالمة مع المستثمرين كل من "سيتي غروب" و"جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" و"سامبا كابيتال".

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المملكة
اليورو

أحدث التعليقات

المهم
الجواب .خل يأكل على كيفه حتى لاينقرض
؟؟
اللاعب حصل البيئه المناسبه له ومن المتوقع انه مايكمل الموسم إلا بإصابه قويه توقفه عن تصرفاته
تركي الحربي
مهر بعد توقيع العقد يا عمي انت ماعندك ابجديات المهارات الفردية للمهاجمين والمصيبة اللاعب الجديد مثلك يا الله يتحرك والواضح ان ماعنده الا الدجة
مواطن نزية
قبائل الحجاز هم هذيل و ثقيف و حرب غيرهم كثر أما هذا المسلسل لا يمثلهم للآسف
؟؟
احسنت ياابو اثنين مايهمك ذول ايام ماكنت تلعب هم كانوا في الصف الاول ابتدائي احفظ تاريخك لاترد عليهم

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