3 وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 3 وظائف طبية وصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بـ (جازان – الظهران)، بالمسميات التالية (استشاري جراحة شبكية (عيون) – صيدلي).
وأوضحت الإدارة، أن الوظائف الشاغرة هي: استشاري جراحة شبكية (عيون): مستشفى القوات المسلحة بجازان، دكتوراه مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، فضلًا عن صيدلي (وظيفتان): مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الروابط التالية:
1- استشاري جراحة شبكية (عيون) من هنــــــــــــــا .
2- صيدلي من هنــــــــــــا .