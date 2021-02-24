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3 وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

Time منذ ساعة
Views 1813
3 وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 3 وظائف طبية وصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بـ (جازان – الظهران)، بالمسميات التالية (استشاري جراحة شبكية (عيون) – صيدلي).

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف الشاغرة هي: استشاري جراحة شبكية (عيون): مستشفى القوات المسلحة بجازان، دكتوراه مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، فضلًا عن صيدلي (وظيفتان): مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الروابط التالية:

1- استشاري جراحة شبكية (عيون) من هنــــــــــــــا .

2- صيدلي من هنــــــــــــا .

 

 

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جازان
الظهران
الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أحدث التعليقات

المهم
الجواب .خل يأكل على كيفه حتى لاينقرض
؟؟
اللاعب حصل البيئه المناسبه له ومن المتوقع انه مايكمل الموسم إلا بإصابه قويه توقفه عن تصرفاته
تركي الحربي
مهر بعد توقيع العقد يا عمي انت ماعندك ابجديات المهارات الفردية للمهاجمين والمصيبة اللاعب الجديد مثلك يا الله يتحرك والواضح ان ماعنده الا الدجة
مواطن نزية
قبائل الحجاز هم هذيل و ثقيف و حرب غيرهم كثر أما هذا المسلسل لا يمثلهم للآسف
؟؟
احسنت ياابو اثنين مايهمك ذول ايام ماكنت تلعب هم كانوا في الصف الاول ابتدائي احفظ تاريخك لاترد عليهم

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