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جلسة عائلية على شاطئ نصف القمر قبل 31 عام
منذ 15 دقيقة
562
(صدى):
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
الحزين
هذا حاقد وحاسد على المملكة العربية السعودية
Zoolعالمي
لازم نقنعه يدخل الاسلام بيتروس اخلاق ورجوله ولعب نضيف كامل والكامل الله سبحانه
ابو علي
اشغلكم بيتروس وبعدين اللي يسمعك يا ابو اثنين يقول انك ماردونا زمانه اركد ترى غثيتنا وانت فاشل من يومك لاعب
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