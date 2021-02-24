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تعليق الحياة الفطرية على سؤال "شلون أحمي حلالي من المفترسات؟"

Time منذ 42 دقيقة
Views 1699
تعليق الحياة الفطرية على سؤال "شلون أحمي حلالي من المفترسات؟"

نايف السالم (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، أن المركز يمكنه تقديم المساعدة لأي شخص يواجه مشكلة مع الحيوانات المفترسة والتي تشكل خطرًا على ما يملكه من ماشية وغيرها.

ووجه مقدم برنامج " الراصد " سؤالا إلى الدكتور محمد علي قربان: " شلون أحمي حلالي من الذئاب أو غيرها؟ "

وأكد قربان أن قتل الحيوانات المفترسة، ليس حلاً، لأنه سيسبب خللا في التوازن البيئي، لأن انقراض تلك الحيوانات سيؤدي لمشكلة أخرى.

وضرب مثاالا بقرود البابون، التي اجتاحت عدة مناطق المملكة وأصبحت تهدد المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن تكاثر تلك القرود بهذا الشكل الكبير هو خلل في التوازن البيئي سببه غياب المفترسات التي كانت تتغذى على هذه الحيوانات

وقال قربان: " ندرس طرقا للتخفيف والحد من قرود البابون المنتشرة في شتى مناطق المملكة، مع خبراء أجانب ومحليين " .

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الحياة الفطري

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
الحزين
هذا حاقد وحاسد على المملكة العربية السعودية
Zoolعالمي
لازم نقنعه يدخل الاسلام بيتروس اخلاق ورجوله ولعب نضيف كامل والكامل الله سبحانه
ابو علي
اشغلكم بيتروس وبعدين اللي يسمعك يا ابو اثنين يقول انك ماردونا زمانه اركد ترى غثيتنا وانت فاشل من يومك لاعب

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