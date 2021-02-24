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شاهد.. لحظة اقتحام حوثيين لمنزل يمني والاعتداء عليه وسط صرخات النساء

Time منذ 58 دقيقة
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شاهد.. لحظة اقتحام حوثيين لمنزل يمني والاعتداء عليه وسط صرخات النساء

فهمي محمد (صدى):
اقتحم قيادي بمليشيا الحوثي الإرهابية، وعدد من معاونيه منزل مواطن يمني في العاصمة صنعاء.

ووثق مقطع فيديو لحظة اعتداء العناصر الحوثية على المواطن اليمني بالضرب، فيما يسمع صراخ النساء بالمنزل أثناء توثيق المشهد.

ومن جانبه أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن المقطع يوثق مشاهد من اعتداء مشرف تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أحد المواطنين في منطقة العشة سعوان بالعاصمة صنعاء، واقتحام منزله وترويع نساءه وأطفاله.

وأشار معمر الإرياني إلى أن ذلك نموذج لمئات الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في مناطق سيطرتها دون وازع من ضمير أو أخلاق.

وقال الإرياني: " من المؤسف أن تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بشكل يومي في ظل تجاهل وصمت دولي مطبق " .

Time واتساب
صنعاء
اليمن
الحوثي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك .. .. شوف شغلك ياد .. متئوم تشتغل يلا .. يهني العروس بعروسته ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو عمار
مقرود وحظه ردي
ابو عمار
يستاهل

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