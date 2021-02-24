العقوبات تهدد السومة والعويس بعد تصريحاتهما

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر، عن توجّه إدارة النادي الأهلي لفرض عقوبات على اللاعبين عمر السومة، ومحمد العويس، بعد تصريحاتهما في أعقاب الخسارة أمام الشباب 3-0 ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي، قد رفض التعليق على تصريحات العويس والسومة، مكتفيا بحديثه على المباراة.
يذكر أن السومة فتح النار على إدارة عبدالإله مؤمنة، عقب نهاية المباراة، قائلا: " لابد أن تعلم جماهير الفريق أن الدوري له مهر، ونحن لم نقدم حتى ربع هذا المهر "، مشيرًا إلى أن الوضع مأساوي جدا في النادي.
وقال محمد العويس: " لا أعرف كيف أعبر، الدوري يحتاج مهرا، مهر الدوري ليس قليلا لدرجة أن تحاول تحقيق الدوري بالصدفة، الدوري يحتاج إلى عمل، وإلى مادة، ومنهجية ".