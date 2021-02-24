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العقوبات تهدد السومة والعويس بعد تصريحاتهما

Time منذ 11 دقيقة
Views 1318
العقوبات تهدد السومة والعويس بعد تصريحاتهما

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر، عن توجّه إدارة النادي الأهلي لفرض عقوبات على اللاعبين عمر السومة، ومحمد العويس، بعد تصريحاتهما في أعقاب الخسارة أمام الشباب 3-0 ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي، قد رفض التعليق على تصريحات العويس والسومة، مكتفيا بحديثه على المباراة.

يذكر أن السومة فتح النار على إدارة عبدالإله مؤمنة، عقب نهاية المباراة، قائلا: " لابد أن تعلم جماهير الفريق أن الدوري له مهر، ونحن لم نقدم حتى ربع هذا المهر "، مشيرًا إلى أن الوضع مأساوي جدا في النادي.

وقال محمد العويس: " لا أعرف كيف أعبر، الدوري يحتاج مهرا، مهر الدوري ليس قليلا لدرجة أن تحاول تحقيق الدوري بالصدفة، الدوري يحتاج إلى عمل، وإلى مادة، ومنهجية ".

Time واتساب
الاهلي
السومة
العقوبات

أحدث التعليقات

بلبل البحر
غريب انتحار الاطفال!!!
ع. س. ع
محارب للتوحيد ووضع كلمة التوحيد على حذائة لكن ربك يمهل ولا يهمل
ع. س. ع
فرق الطموح يابعراوي انا انافس على الدوري ولا زلت في المركز الثاني وانت تصارع على الهبوط بطولة الفوز على الهلال
ابو عمار
قد يجوز الصراع بسبب الفتاه
بلبل البحر
الله يقويكم وينصركم على المفسدين في الأرض

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