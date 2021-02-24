رمزي العصيمي يروي موقفًا بشأن تناوله الفصفص في مباراة أمام الهلال

نواف السالم (صدى):
روى لاعب نادي الشباب السابق رمزي العصيمي، موقفًا طريفًا عن تناوله " الفصفص " أثناء مباراة الشباب والهلال.
وقال العصيمي خلال برنامج " وينك ": " كنت بتناول كم حبة فصفص قبل التسخين، ووضعتهم بفمي أثناء إحدى المباريات التي جمعت الشباب والهلال ".
وأضاف: " ما في حد يطرد من المباراة عشان أكل الفصفص، الحكم واللاعبين لم يعرفوا أني أتناوله " ،مشيرًا إلى أنه تعمد ذلك بسبب تحدي بينه وبين أحد من زملائه بفريق الشباب عندما قال له : " سامي الجابر بيسحبك " .
وأوضح العصيمي أنه رد حينها قائلا: " تراني بلعب بكره وأنا بأكل فصفص وفعلا لعبت، وسويتها في الملعب وغلبنا الهلال " .