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رمزي العصيمي يروي موقفًا بشأن تناوله الفصفص في مباراة أمام الهلال

Time منذ 18 دقيقة
Views 1378
رمزي العصيمي يروي موقفًا بشأن تناوله الفصفص في مباراة أمام الهلال

نواف السالم (صدى):
روى لاعب نادي الشباب السابق رمزي العصيمي، موقفًا طريفًا عن تناوله " الفصفص " أثناء مباراة الشباب والهلال.

وقال العصيمي خلال برنامج " وينك ": " كنت بتناول كم حبة فصفص قبل التسخين، ووضعتهم بفمي أثناء إحدى المباريات التي جمعت الشباب والهلال ".

وأضاف: " ما في حد يطرد من المباراة عشان أكل الفصفص، الحكم واللاعبين لم يعرفوا أني أتناوله " ،مشيرًا إلى أنه تعمد ذلك بسبب تحدي بينه وبين أحد من زملائه بفريق الشباب عندما قال له : " سامي الجابر بيسحبك " .

وأوضح العصيمي أنه رد حينها قائلا: " تراني بلعب بكره وأنا بأكل فصفص وفعلا لعبت، وسويتها في الملعب وغلبنا الهلال " .

Time واتساب
الشباب
الهلال
العصيمي

أحدث التعليقات

Yaaasmb
يعني هؤلاء الشردمة هدفهم تفكيك الأسر... حسبنا الله عليهم
نصر
شف من يتكلم ويقول سفيه الله يغنيك عن فمك ياازق من لعب كورة
s14
خبر غير واضح .. ولم افهم منه شي ..
صالح
عظيم جدا وهناك طريقة أخرى للأكل إذا كانت يدك متسخة ولا تستطيع تنظيفها عليك البحث أولا عن ملعقة طعام
مريت من هنا
الخافي اعظم، يارب عجل بالفرج.

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