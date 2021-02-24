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ميليشيا الحوثي تقرر إعدام 4 صحفيين بعد اختطافهم وتعذيبهم

Time منذ 31 دقيقة
Views 1362
ميليشيا الحوثي تقرر إعدام 4 صحفيين بعد اختطافهم وتعذيبهم

فهمي محمد (صدى):
حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تصفية أربعة من الصحفيين بعد إصدارها أوامر بإعدامهم.

وأوضح في تصريح صحفي أمس الثلاثاء أن ميليشيا الحوثي وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ7 من مارس القادم‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختطفت الصحفيين من منازلهم وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم، ورفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث وجميع منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن الصحفيين كافة دون قيد أو شرط.

Time واتساب
اليمن
اعدام
الحوثي

أحدث التعليقات

Yaaasmb
يعني هؤلاء الشردمة هدفهم تفكيك الأسر... حسبنا الله عليهم
نصر
شف من يتكلم ويقول سفيه الله يغنيك عن فمك ياازق من لعب كورة
s14
خبر غير واضح .. ولم افهم منه شي ..
صالح
عظيم جدا وهناك طريقة أخرى للأكل إذا كانت يدك متسخة ولا تستطيع تنظيفها عليك البحث أولا عن ملعقة طعام
مريت من هنا
الخافي اعظم، يارب عجل بالفرج.

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